Kidney Health: धीमे-धीमे इन वजहों से सड़ती है किडनी, लोग अक्सर कर देते हैं नजरअंदाज

किडनी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे काम करती है. यह खून से वेस्ट मटीरियल को बाहर निकालने और शरीर से एक्स्ट्रा तरल पदार्थ और टॉक्सिंस को फिल्टर करती है. किडनी ब्लडप्रेशर को कंट्रोल में रखने, पीएच लेवल को बैलेंस और शरीर के लिए कई हार्मोन्स को बनाने जैसे कई अहम कामों में अपनी भूमिका निभाती हैं.

इसलिए हमें किडनी की सेहत का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है. यहां हम आपको कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं जो किडनी की हेल्थ को खराब करने के लिए जिम्मेदार होती हैं जिससे जाने-अनजाने हमारी किडनी खराब होने लगती है.

किडनी को नुकसान पहुंचानती हैं ये 5 आदतें

किडनी को शरीर से वेस्ट मटीरियल और टॉक्सिंस यानी विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करने का काम करती है. इसके लिए किडनी को पानी की जरूरत होती है. कम पानी पीने से शरीर में वेस्ट मटीरियल जमा होने लगते हैं जिससे किडनी पर दबाव बढ़ता है और आपको किडनी स्टोन होने का खतरा होता है. अमेरिका के नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, किडनी को हेल्दी रखने के लिए पुरुषों को लगभग 3.7 लीटर पानी और महिलाओं को लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए.

नमक का ज्यादा सेवन

ज्यादा नमक का सेवन शरीर और किडनी के लिए अच्छा नहीं है. नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो धीमे-धीमे किडनी को खराब कर सकता है. नमक का ज्यादा सेवन किडनी पर दबाव डालता है और उसकी कार्यक्षमता को कम करता है.

वयस्कों के लिए सामान्य तौर पर प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक लेने की सलाह दी जाती है. इससे ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लडप्रेशर, स्ट्रोक और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है. ज्यादातर नमक हमारे शरीर में पैक्ड खाद्य पदार्थों से आता है इसलिए बाहर से कोई फूड आइटम खरीदते वक्त लो सोडियम यानी कम नमक वाले फूड को ही तरजीह दें.

शराब और तंबाकू का सेवन

ज्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है. वहीं, स्मोकिंग आपकी रेड ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं जिससे ब्लड वेसल्स संकरी हो जाती हैं. इससे किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और किडनी को काम करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

नींद की कमी और आलस

ठीक से नींद न लेने से हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ता है. कई रिसर्च में यह सामने आया है कि लंबे समय तक नींद की कमी बच्चों और व्यस्कों में हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ा सकती है. फिजिकल एक्टिविटी की कमी से वन बढ़ता है जो डायबिटीज और हाई बीपी जैसी समस्याओं को दावत देता है इसलिए ये दोनों ही कंडीशन्स किडनी को खराब करने का कारण बन सकती हैं.

पेन किलर भी खतरनाक

लंबे समय तक या बार-बार बिना डॉक्टर की सलाह के ओवर-द-काउंटर पेन किलर्स किडनी को गंभीर और स्थायी तौर पर नुकसान पहुंचा सकती हैं.

