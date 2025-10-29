scorecardresearch
 

High Uric Acid: यूरिक एसिड को काबू करेंगे ये 4 फल, हड्डियों की भयानक सूजन को खींचकर कर देंगे बाहर

High Uric Acid: अगर आपको हाई यूरिक एसिड की दिक्कत है तो आपको तुरंत अपने खानपान में बदलाव कर लेना चाहिए. यहां हम आपको कुछ ऐसे फल बता रहे हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में मददगार होते हैं. आपको बता दें कि लंबे समय तक यूरिक एसिड की दिक्कत किडनी रोग को बढ़ा सकती है.

हड्डियों की मजबूती के लिए खाएं ये 4 फल (Photo: Getty)
हड्डियों की मजबूती के लिए खाएं ये 4 फल (Photo: Getty)

High Uric Acid: हाई यूरिक एसिड को हाइपरयूरिसीमिया भी कहा जाता है. इसमें खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है. यह तब होता है जब शरीर बहुत अधिक यूरिक एसिड का उत्पादन करता है या किडनी इसे प्रभावी ढंग से बाहर नहीं निकाल पाती हैं. एक्स्ट्रा यानी हाई यूरिक एसिड क्रिस्टल का रूप ले लेता है और जोड़ों में जमा होने लगता है जिससे गठिया जैसी गंभीर बीमारी पैदा होती है. अगर यह किडनी में जमा होता है तो गुर्दे की पथरी बन जाती है. 

खतरनाक है यूरिक एसिड का बढ़ना

यह एक दर्दनाक कंडीशन है जो जोड़ों और किडनी को (समय के साथ) दोनों को प्रभावित करती है. हालांकि दवा और जीवनशैली में बदलाव अक्सर जरूरी होते हैं लेकिन हाई यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में रोज का आहार एक प्रमुख भूमिका निभाता है.

अच्छी खबर यह है कि कुछ फल आपके बढ़े हुए यूरिक को नेचुरल तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, सूजन को कम कर सकते हैं और शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे फल बता रहे हैं जो शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद करते हैं.

खट्टे फल हैं शानदार
नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मददगार साबित हुए हैं. विटामिन सी गुर्दे की कार्यप्रणाली में सुधार करता है और यूरिन के जरिए यूरिक एसिड के उत्सर्जन को बढ़ाता है. 

बेरीज (स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज)
बेरीज न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि इनमें एंटीऑक्सिडेंट्स जैसे विटामिन सी और पॉलीफेनॉल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो यूरिक एसिड के जोखिम को कम करने और सूजन से लड़ने में भी मदद करते हैं. इनमें पानी की उच्च मात्रा गुर्दे से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है. बेरीज बहुमुखी हैं, इन्हें नाश्ते में दही, स्मूदी या साधारण फलों के सलाद में मिलाया जा सकता है. 

चेरी
यह एक छोटा सा फल लगता है जिसके कोई फायदे नहीं हैं, लेकिन हकीकत में हाई यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के मामले में यह सबसे अच्छे फलों में से एक है. ये एंथोसायनिन से भरपूर होते हैं जो एक एंटीऑक्सिडेंट है. यह सूजन से लड़ने और यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करता है. 

केले
पोटैशियम से भरपूर होने के कारण केले किडनी को बेहतर ढंग से काम करने और यूरिक एसिड को अधिक कुशलता से बाहर निकालने में मदद करते हैं. इनमें प्यूरीन यौगिक भी कम होता है जो यूरिक एसिड में टूट जाता है जिससे ये गठिया या हाई यूरिक एसिड वाले लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प बन जाते हैं. 

