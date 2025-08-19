डायबिटीज की बीमारी में ऐसे रखें अपना ख्याल, जानें किन फूड्स का सेवन करना है सेफ

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें मौजूद समय में हर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपनी गिरफ्त में ले रखा है. डायबिटीज में दवाई से ज्यादा जरूरी परहेज होता है. अगर आप अपने खानपान का ध्यान रखते हैं तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं. वहीं, अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो उसमें आपको अपने खानपान और लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है. छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए भारी पड़ सकती है.
डायबिटीज का नाम सुनते ही हर किसी को लग सकता है कि इसमें आपको खाने-पीने की बंदिशों का सामना करना पड़ेगा जबकि ऐसा नहीं है. इस बीमारी से पीड़ित लोग ब्लड शुगर बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से दूरी रखते हुए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का आनंद ले सकते हैं. यहां हम आपको कुछ चीजों की जानकारी दे रहे हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होती हैं.
डायबिटीज में फलों से दूरी ना बनाएं
डायबिटीज की बीमारी में कई लोगों को यह कन्फ्यूजन होता है कि फल खाने से उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है. वास्तव में आप अपने डॉक्टर की सलाह पर फलों का सेवन उचित मात्रा कर सकते हैं. हालांकि कुछ फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है इसलिए उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएं.
डायबिटीज में खाएं ये सब्जियां
अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आपको पालक, केल, ब्रोकली जैसी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए. ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और इनमें कार्ब्स कम होते हैं जिससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है.
साबुत अनाज का सेवन बढ़ाएं
ओट्स, जौ, ब्राउन राइस, क्विनोआ में रिफाइंड वीट की तुलना में अधिक फाइबर और पोषक तत्व होते हैं जिससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है और कंट्रोल में रहता है.
हेल्दी फैट्स का सेवन करें
अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो अपनी डेली डाइट में ऑलिव ऑयल, देसी घी, एवोकाडो ऑयल जैसे हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.