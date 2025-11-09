scorecardresearch
 

Feedback

Kidney Damage symptoms: आंखों में दिखता है किडनी डैमेज का लक्षण, इग्नोर करना पड़ेगा भारी

Kidney Damage symptoms: आपकी आंखें केवल देखने का काम नहीं करतीं बल्कि वो आपके स्वास्थ्य का भी आईना होती हैं. आंखों में लगातार किसी तरह का असामान्य लक्षण किडनी की बड़ी बीमारी से जुड़ा हो सकता है. इसके बाद केवल डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट ही विकल्प बचते हैं. इसलिए समय रहते इन पर ध्यान देना जरूरी है.

Advertisement
X
किडनी डैमेज के संकेत (Photo: AI generated)
किडनी डैमेज के संकेत (Photo: AI generated)

किडनी हमारे शरीर के लिए बहुत मेहनत करती है. यह जो खून को फिल्टर करती है और वेस्ट मटीरियल-टॉक्सिंस को बाहर निकालती है. जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है तो इसके लक्षण केवल हाथ-पैर के अलावा आंखों में भी दिखाई देते हैं.

कई बार ये इतने कॉमन होते हैं कि लोग इन्हें थकान या नींद की कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं जो काफी खतरनाक है. इनकी अनदेखी करने पर किडनी पूरी तरह फेल भी हो सकती है. ऐस मे यहां हम आपको आंख में दिखने वाले किडनी डैमेज के लक्षण की जानकारी दे रहे हैं. 

1. आंखों के आसपास सूजन (Puffiness around Eyes)
आंखों के नीचे या ऊपरी पलकों पर सूजन आना किडनी डैमेज का सबसे आम और बड़ा संकेत है. जब आपकी किडनी हेल्दी होती है तो प्रोटीन (विशेष रूप से एल्ब्यूमिन) को खून में स्टोर करके रखती है. लेकिन जब किडनी खराब होती है तो यह प्रोटीन यूरिन के जरिए बाहर निकलने लगता है.

सम्बंधित ख़बरें

Deepika Padukone New Sabyasachi Look
डायमंड ईयररिंग्स में दीपिका का टशन, फूलों वाली जैकेट ने जीता दिल 
green chilli benefits
अब नहीं कहेंगे 'ना'... हरी मिर्च घटाएगी पेट की चर्बी, मिलेंगे और भी फायदे 
orange peels air purification
Delhi-NCR में प्रदूषण का कहर, इस आसान तरीके से घर की हवा करें साफ! 
sweet potato benefits
दिल-दिमाग के लिए सर्दियों का ये सुपरफूड है वरदान! 
causes, symptoms and precaution from Cardiac arrest
कार्डियक अरेस्ट से 2 दिन में गई दो सेलेब्स की जान, जानें ये कितना खतरनाक 

इससे खून में प्रोटीन की कमी से तरल पदार्थ ब्लड वेसल्स से निकलकर टिश्यूज में जमा होने लगते हैं. क्योंकि आंखों के आसपास की त्वचा बहुत पतली और संवेदनशील होती है इसलिए सूजन सबसे पहले यहीं दिखती है. अगर ये संकेत दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

Advertisement

2. आंखें लाल होना और खुजली (Redness and Itching)
अगर आपको आंखों में लगातार खुजली और रेडनेस हो रही है तो ये भी किडनी की समस्या का संकेत हो सकती है. किडनी की खराबी से खून में टॉक्सिंस और यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है. यह बढ़ा हुआ यूरिया आंखों समेत पूरे शरीर में जमा होने लगता है जिससे हर जगह तेज खुजली पैदा होती है जिस कंडीशन को यूरिमिक प्रुरिटस कहते हैं.

3. धुंधला दिखाई देना (Blurred Vision)
अगर आपकी नजर अचानक धुंधली होने लगे तो यह हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है जो किडनी डैमेज से जुड़ा है. किडनी की बीमारी अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है या उसे और बिगाड़ देती है. ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर आंख के पिछले हिस्से में मौजूद नाजुक ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है जिससे मरीज को रेटिनोपैथी हो सकती है.

4. आंख में खूनस्राव (Bleeding in the Eye)
आंखों में ब्लीडिंग किडनी की बीमारी का गंभीर संकेत है और इसके लिए तुरंत मेडिकल एमरजेंसी की जरूरत होती है. किडनी फेलियर के कारण हाई ब्लड प्रेशर आंखों की छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स को फाड़ सकता है. इससे आंख के सफेद हिस्से में लाल धब्बे दिखाई दे सकते हैं या ब्लीडिंग भी हो सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement