Kidney Damage symptoms: आंखों में दिखता है किडनी डैमेज का लक्षण, इग्नोर करना पड़ेगा भारी

किडनी हमारे शरीर के लिए बहुत मेहनत करती है. यह जो खून को फिल्टर करती है और वेस्ट मटीरियल-टॉक्सिंस को बाहर निकालती है. जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है तो इसके लक्षण केवल हाथ-पैर के अलावा आंखों में भी दिखाई देते हैं.

कई बार ये इतने कॉमन होते हैं कि लोग इन्हें थकान या नींद की कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं जो काफी खतरनाक है. इनकी अनदेखी करने पर किडनी पूरी तरह फेल भी हो सकती है. ऐस मे यहां हम आपको आंख में दिखने वाले किडनी डैमेज के लक्षण की जानकारी दे रहे हैं.

1. आंखों के आसपास सूजन (Puffiness around Eyes)

आंखों के नीचे या ऊपरी पलकों पर सूजन आना किडनी डैमेज का सबसे आम और बड़ा संकेत है. जब आपकी किडनी हेल्दी होती है तो प्रोटीन (विशेष रूप से एल्ब्यूमिन) को खून में स्टोर करके रखती है. लेकिन जब किडनी खराब होती है तो यह प्रोटीन यूरिन के जरिए बाहर निकलने लगता है.

इससे खून में प्रोटीन की कमी से तरल पदार्थ ब्लड वेसल्स से निकलकर टिश्यूज में जमा होने लगते हैं. क्योंकि आंखों के आसपास की त्वचा बहुत पतली और संवेदनशील होती है इसलिए सूजन सबसे पहले यहीं दिखती है. अगर ये संकेत दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

2. आंखें लाल होना और खुजली (Redness and Itching)

अगर आपको आंखों में लगातार खुजली और रेडनेस हो रही है तो ये भी किडनी की समस्या का संकेत हो सकती है. किडनी की खराबी से खून में टॉक्सिंस और यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है. यह बढ़ा हुआ यूरिया आंखों समेत पूरे शरीर में जमा होने लगता है जिससे हर जगह तेज खुजली पैदा होती है जिस कंडीशन को यूरिमिक प्रुरिटस कहते हैं.

3. धुंधला दिखाई देना (Blurred Vision)

अगर आपकी नजर अचानक धुंधली होने लगे तो यह हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है जो किडनी डैमेज से जुड़ा है. किडनी की बीमारी अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है या उसे और बिगाड़ देती है. ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर आंख के पिछले हिस्से में मौजूद नाजुक ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है जिससे मरीज को रेटिनोपैथी हो सकती है.

4. आंख में खूनस्राव (Bleeding in the Eye)

आंखों में ब्लीडिंग किडनी की बीमारी का गंभीर संकेत है और इसके लिए तुरंत मेडिकल एमरजेंसी की जरूरत होती है. किडनी फेलियर के कारण हाई ब्लड प्रेशर आंखों की छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स को फाड़ सकता है. इससे आंख के सफेद हिस्से में लाल धब्बे दिखाई दे सकते हैं या ब्लीडिंग भी हो सकती है.

