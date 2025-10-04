scorecardresearch
 

Fatty liver symptoms: बीमार होने पर अलार्म बजाता है आपका लिवर, पैरों में दिखने वाले इस संकेत को ना करें इग्नोग

Signs of Liver Damage: लिवर हमारे शरीर के अहम अंगों में शामिल है. यह हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे काम करता है. जब लिवर में कोई दिक्कत होती है तो यह आपको शरीर के बाकी अंगों के जरिए संकेत देता है जिसकी पहचान और इलाज बेहद जरूरी है.

पैरों की सूजन फैटी लिवर का संकेत (Photo: AI generated)
नॉन अल्होकॉलिक फैटी लिवर रोग (NAFLD) एक ऐसी बीमारी है जो भारत में महामारी की तरह फैल रही है. खराब खानपान और जीवनशैली इसका बड़ा कारण हैं. यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिवर में फैट जमा हो जाता है. थोड़ी मात्रा में लिवर में फैट जमा होना सामान्य है लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा हो जाए तो ये लिवर के फंक्शन्स को बाधित करने लगता है.

फैटी लिवर दो प्रकार का होता है. एक अल्कोहलिक जो ज्यादा शराब पीने से होता है और दूसरा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर जो मोटापे, डायबिटीज, खराब डाइट और फिजिकली एक्टिव ना रहने से जुड़ा है. अगर इसे वक्त पर ना रोका जाए तो फैटी लिवर डिसीस नॉन-अल्कॉहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, सिरोसिस और यहां तक कि लिवर कैंसर का रूप ले सकता है.

बीमार होने पर कब अलार्म बजाता है आपका लिवर

फैटी लिवर के शुरुआती संकेत अक्सर दिखाई नहीं देते हैं लेकिन जैसे-जैसे यह बीमारी बढ़ती है तो पेट के दिहाने हिस्से में दर्द या दबाव, थकान, और बिना किसी कारण के वजन कम होने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं. वहीं जब बीमारी गंभीर रूप लेने लगती है तो आपके पैरों और पेट में सूजन, पीलिया (जिसमें त्वचा और आंखों का पीला पड़ना), यूरीन का रंग गहरा हो जाना, स्टूल का रंग हल्का होना और मानसिक रूप से भ्रम की स्थिति भी हो सकती है.

फैटी लिवर के इस संकेत को ना करें नजरअंदाज

ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी NHS के अनुसार, पैरों की सूजन भी फैटी लिवर का एक संकेत होती है जिसे वक्त रहते पहचानना जरूरी है. 

यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके पैर सूज जाते हैं जिसे पेडल एडिमा (Pedal edema) कहा जाता है. अगर आपके पैरों में सूजन है तो आपको इसे लंबे समय तक खड़े रहने, सामान्य से ज्यादा चलने की वजह से होने वाली सूजन या फिर कुछ और समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

इस बीमारी की पहचान करने के लिए आपको जहां सूजन है, वहां की त्वचा को कई सेकंड तक जोर से दबाएं. अगर उंगली हटाने के बाद भी कोई गड्ढा हो जाता है या वो देर तक गड्ढा बना रहता है तो यह पीटिंग एडेमा (Pitting Edema) का संकेत है. यह शरीर में लिक्विड्स के जमा होने के कारण होता है.

पेडल एडिमा का मतलब पैरों और टखनों में तरल पदार्थ से बनने वाली सूजन वाली जगह से है जबकि पीटिंग एडिमा उस प्रकार की सूजन से है जो दबाव डालने के बाद भी बनी रहती है.

लक्षण दिखते ही तुरंत कराएं इसका इलाज

पेडल एडिमा (पैरों में सूजन) लिवर को हुए नुकसान की एक शुरुआती चेतावनी हो सकती है. इसलिए इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इस बीमारी का जल्दी पता लगने और समय पर इलाज होने से आपका लिवर और आपकी जान दोनों सुरक्षित रह सकते हैं. 

