Signs of Kidney Damage: अगर झड़ रहे हैं बाल तो कहीं बीमार तो नहीं आपकी किडनी, ना करें नजरअंदाज

Signs of Kidney Damage: किडनी हमारे शरीर के लिए कई अहम काम करती है. यह शरीर से वेस्ट मटीरियल को बाहर निकालकर बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किडनी बीमार होती है तो आपके बाल भी काफी झड़ते हैं. दरअसल किडनी खराब होने पर शरीर में वेस्ट मटीरियल का जमाव और पोषक तत्वों का असंतुलन होने लगता है जिससे बालों के रोमछिद्र कमजोर हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हेयरफॉल होता है.

किडनी की बीमारी से जुड़ा हो सकता है हेयरफॉल

किडनी के मरीजों को बालों के पतला होने, रूखेपन, टूटने और यहां तक कि गंजेपन का भी सामना करना पड़ सकता है. एनीमिया और हार्मोनल बदलाव भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. कुछ दवाएं और डायलिसिस ट्रीटमेंट इस समस्या को और भी बदतर बना सकते हैं. ऐसे में डॉक्टर मरीज में पोषक तत्वों के स्तर की निगरानी और बालों की सौम्य तरीके से देखभाल करने की सलाह देते हैं.

किडनी डिसीस में क्यों झड़ते हैं बाल

1- किडनी विषाक्त पदार्थों को छानने, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट देने के लिए जरूरी है. जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है तो यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे अपशिष्ट पदार्थ खून में जमा हो जाते हैं जिससे यूरीमिया नामक स्थिति कंडीशन हो जाती है. यह टॉक्सिंस बालों के रोमछिद्रों समेत कई अंगों को प्रभावित करते हैं.

2-क्रॉनिक किडनी रोग (CKD) कई जरूरी पोषक तत्वों और हार्मोन जैसे आयरन, जिंक, विटामिन D और पैराथाइरॉइड हार्मोन्स के शरीर में बैलेंस को भी प्रभावित कर सकता है जो एक और वजह है आपके बालों के कमजोर होने की.

3- गुर्दे की बीमारी शरीर पर बहुत तनाव डालती है जो टेलोजन एफ्लुवियम ((Telogen Effluvium) नामक कंडीशन का कारण बन सकती है जिससे बाल झड़ने लगते हैं. हार्मोनल असंतुलन और कई मेटाबॉलिक दिक्कतें भी बालों के झड़ने में योगदान कर सकती हैं.

बालों के झड़ने को ना करें अनदेखा

ऐसे में अगर किसी के तेजी से बाल झड़ रहे हैं तो इसे केवल मामूली ना समझें. यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

