Kidney Health: चेहरे पर दिखें ये संकेत तो समझ जाएं किडनी हो सकती है फेल, हो जाएं अलर्ट

किडनी का बीमार होना एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है. किडनी शरीर से वेस्ट मटीरियल, टॉक्सिंस और लिक्विड्स को बाहर निकालती है जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है. वहीं, किडनी अगर बीमार होती है तो यह हाई ब्लडप्रेशर, दिल के रोग और डायबिटीज जैसी कई बड़ी बीमारियों को दावत दे सकती है.

यहां कि किडनी की बीमारी के इलाज में ज्यादा देरी होने पर यह पूरी तरह काम करना बंद कर सकती है जिसके बाद मरीज को किडनी फेलियर जैसी खतरनाक कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है. इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की नौबत आ जाती है.

ब्रिटेन की हेल्थ वेबसाइट 'मेडिकल न्यूज टुडे' के अनुसार, क्रॉनिक किडनी रोग के शुरुआती चरणों में कई बार मरीज को लक्षण महसूस नहीं होते हैं. जैसे-जैसे कंडीशन बिगड़ती है तो शरीर में विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट के जमा होने के कारण लक्षण दिखने लगते हैं.

त्वचा पर खुजली

थकान

नींद की दिक्कत

सूजन जो अक्सर निचले अंगों जैसे पैर, पंजे या टखनों में

कम यूरीन

सिरदर्द

याददाश्त और फोकस करने में दिक्कत

स्वाद कम महसूस होना

वजन घटना

जोड़ों में दर्द, अकड़न

भूख कम लगना

पेट में दिक्कत

मांसपेशियों में कमजोरी, पैर का सुन्नता होना या ऐंठन

किडनी की बीमारी कितनी खतरनाक

किडनी की गंभीर बीमारी के कुछ संकेत सुबह चेहरे पर दिखाई दे सकते हैं जिनका संबंध शरीर में तरल पदार्थ के जमा होने से होता है जिसे फ्लूड रिटेंशन और एडिमा कहते हैं. इन संकेतों में सूजी हुआ चेहरा या आंखें, त्वचा के रंग में बदलाव, चेहरे पर लाल चकत्ते और ड्राई-इची स्किन (त्वचा में खुजली और सूखापन) शामिल हैं. ये लक्षण इसलिए होते हैं क्योंकि किडनी शरीर से वेस्ट और एक्स्ट्रा लिक्विड्स को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है जिससे शरीर में वो जमा हो लगते हैं.

अगर आपको अपने या किसी और के चेहरे पर कोई असामान्य लक्षण नजर आएं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. यहां हम आपको चेहरे पर किडनी डैमेज होने के कुछ संकेत बता रहे हैं.

चेहरे और आंखों के आसपास सूजन

अगर किसी को सुबह उठने पर चेहरे या खासकर आंखों के नीचे बहुत अधिक सूजन दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. किडनी डैमेज होने पर वो टॉक्सिंस और लिक्विड्स को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है जिससे शरीर में सूजन हो सकती है.

त्वचा में सूखापन और खुजली

किडनी खराब होने पर शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं इसलिए आपकी त्वचा बहुत रूखी और खुजली वाली हो सकती है.

चेहरे का पीलापन

किडनी रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन में मदद करती है. किडनी खराब होने पर एनीमिया (खून की कमी) हो सकती है जिससे चेहरा पीला पड़ने लगता है.

संकेत दिखने पर तुरंत जाएं अस्पताल

अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को यह लक्षण लगातार दिखाई दें तो इन्हें गंभीरता से लें. खासकर अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो उसे तुरंत डॉक्टर और किडनी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए. किडनी के लिए पानी बहुत अच्छा है लेकिन किडनी की बीमारी में डॉक्टर की बताई मात्रा में ही पानी का सेवन करें क्योंकि किडनी की बीमारी में ज्यादा पानी पीना भी हानिकारक हो सकता है.

