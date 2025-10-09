करवाचौथ पर चाहिए बेदाग चेहरा? सलमान खान की हीरोइन ने बताया झाइयां और डार्क सर्कल्स हटाने का ये 'सीक्रेट नुस्खा'

फेस्टिवल सीजन की शुरूआत हो चुकी है और लगातार एक के बाद एक त्योहार आने वाले हैं. करवा चौथ हो या दीवाली हर मौके पर महिलाएं सुंदर दिखना चाहती हैं, लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर महिलाएं डार्क सर्कल्स से परेशान रहती हैं. बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर झाइयां आ जाती हैं. झाइयां और डार्क सर्कल्स हमारे फेस की खूबसूरती को खराब कर देते हैं, अगर आप भी इन दोनों से परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें तो आप सलमान खान की फिल्म 'मैंने प्यार किया' फेम एक्ट्रेस भाग्यश्री के देसी नुस्खे को अपना सकती हैं.

भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम पर अक्सर ही फैंस के साथ अक्सर फिटनेस से लेकर रिलेशनशिप को लेकर टिप्स देती रहती हैं. उन्होंने एक पोस्ट में पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाने का देसी तरीका बताया है, उनका कहना है कि इस नुस्खे का रिजल्ट 2 हफ्ते में ही आपको देखने को मिल जाएगा.

झाइयां और डार्क सर्कल्स हटाने का नुस्खा

भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम पर झाइयां और डार्क सर्कल्स हटाने का नुस्खा बताते हुए उन्होंने कहा कि केला खाने के बाद उसके छिलके को कूड़ेदान में न डालें. बल्कि उसे लेकर अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें. ये मॉस्चराइजिंग और स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है, इसके अलावा ये चेहरे से झुर्रियां को भी कम करता है.

2 हफ्ते में ही चेहरा करेगा ग्लो!

केले के छिलके में एंटी-ऑक्सीडेट और एंटी-एजिंग गुण मौजूद हैं जो हमारे फेस के लिए काफी फायदेमंद है. भाग्यश्री ने कैप्शन में लिखा है,' ये जादू की तरह काम करता है, इस आसान उपाय से पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाएं. इस उपाय को आजमाएं और दो हफ्ते में अपनी स्किन में चमक देखें.'

केले के छिलके के फायदे

केले का छिलका स्किन की देखभाल के लिए एक नेचुरल, सस्ता और असरदार नुस्खा माना जाता है. इसमें कई तरह के पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो झाइयों, डार्क सर्कल्स और दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट

केले के छिलके में ल्यूटिन और कैटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन के फ्री-रेडिकल डैमेज को कम करते हैं.

विटामिन C और विटामिन E

विटामिन C और विटामिन E स्किन को चमकदार, टाइट और समान टोन वाला बनाते हैं, इसके रोजाना इस्तेमाल से स्किन नेचुरली ग्लोइंग हो जाती है.

पोटैशियम

ये स्किन को गहराई से मॉइश्चराइज करता है, सूखी या डल स्किन में नमी बनाए रखता है, जिससे झाइयां और डार्क सर्कल धीरे-धीरे हल्के दिखने लगते हैं.

एंटी-इंफ्लेमेटरी

केले के छिलके में सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं जो आंखों के नीचे की सूजन और पफीनेस को कम करते हैं.

