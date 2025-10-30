scorecardresearch
 

High Protein Foods: प्रोटीन चाहिए लेकिन अंडा नहीं खा सकते, डाइट में शामिल करें ये Protein रिच फूड्स

High Protein Foods: प्रोटीन शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है. इसलिए अपनी डाइट में रोजाना प्रोटीन रिच फूड्स को शामिल करना चाहिए. इससे ना केवल आपकी ओवरऑल हेल्थ और तंदुरुस्ती बनाए रखने में मदद मिलती है बल्कि आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है.

प्रोटीन के लिए अंडे की जगह और क्या खाएं (Photo: AI generated)
प्रोटीन के लिए अंडे की जगह और क्या खाएं (Photo: AI generated)

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. यह मेन बिल्डिंग ब्लॉक है जो हड्डियों, मांसपेशियों, खून, त्वचा, एंजाइम, हार्मोन और विटामिन के निर्माण में मदद करता हैं. ये शरीर की ग्रोथ और डेवलमेंट के लिए, कोशिकाओं और मसल्स (मांसपेशियों) जैसे ऊतकों (टिश्यूज) की मरम्मत और निर्माण के लिए भी जरूरी है. ऐसे में किसी भी हालत में आपको प्रोटीन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए.

कौन से खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है?
हम प्रोटीन प्लांट्स या एनिमल सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं. प्रोटीन का अंडे, मीट, चिकन, डेयरी उत्पाद, मेवा, कुछ सब्जियां, अनाजों और फलियां अच्छा सोर्स हैं. इसके अलावा सोयाबीन और क्विनोआ भी प्रोटीन के बढ़िया सोर्स में गिना जाता है. लेकिन अंडा प्रोटीन को हासिल करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका बताया जाता है क्योंकि इसकी कम मात्रा भी आपको ठीक ठाक प्रोटीन देती है. इसे रोज की डाइट में शामिल करना भी आसान है. 

दिक्कत तब होती है जब कई लोग अंडा खाते नहीं या उन्हें अंडे से एलर्जी होती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए. यहां हम आपको ऐसे फूड्स बताएंगे जिन्हें अंडे की जगह प्रोटीन के लिए खाया जा सकता है.

अंडे की जगह क्या खाएं

1-अगर आप अंडा नहीं खाते लेकिन आप नॉन वेजेटेरियन हैं तो आप चिकन ब्रेस्ट, मीट, सैल्मन, टूना और मैकेरल जैसी मछलियां खा सकते हैं. ये न केवल प्रोटीन से भरपूर होती हैं, बल्कि इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है, जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. हालांकि ऐसे सी फूड्स का ही सेवन करें जिनमें मिथाइल मर्करी कम हो जैसे सैल्मन, एंकोवी और ट्राउट.

2-अगर आप डेयरी प्रॉडक्ट्स खाते हैं तो दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी उत्पाद प्रोटीन के बढ़िया विकल्प हैं. साथ ही ये कैल्शियम और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. ग्रीक योगर्ट का भी प्रोटीन के लिए सेवन करना अच्छा है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ-साथ कैल्शियम, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में होते हैं. डेयरी उत्पादों में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक हो सकती है इसलिए लो फैट वाले डेयरी विकल्प चुनें और पनीर की मात्रा सीमित रखें.

3-बीन्स, मटर, छोले, किडनी बीन्स, सफेद-काली बीन्स, सोयाबीन, काली मटर, अरहर, मसूर दाल, मसूर दाल और एडामे जैसे प्लांट बेस्ड फूड्स प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर, फोलेट, पोटेशियम, आयरन और जिंक के भी बेहतरीन स्रोत हैं.

4-मेवे और बीजों में बादाम, हेजलनट्स, अखरोट, मूंगफली, चिया सीड्स, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और पीनट बटर शामिल हैं. ये न केवल प्रोटीन से भरपूर होते हैं बल्कि हेल्दी फैट्स, विटामिन और खनिज भी प्रदान करते हैं. मेवों में फैट्स और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है इसलिए मात्रा का ध्यान रखें.

