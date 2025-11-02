scorecardresearch
 

Liver Health: लिवर के लिए ज्यादा चाय पीना खतरनाक, चुपचाप बढ़ा सकती है Fatty Liver का खतरा

Health and Fitness: क्या आपको भी अपने दिन की शुरुआत दूध वाली चाय के साथ करने की आदत है. मुंबई के डॉक्टर दीपक भंगाले ने चेतावनी दी है कि चाय की चुस्कियां लगाने का ज्यादा शौक आपके पेट और लिवर को आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है.

चाय लिवर को पहुंचा सकती है नुकसान
Health and Fitness: भारत में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत सुबह की चाय के साथ होती है. यह उनके लिए महज केवल ड्रिंक नहीं बल्कि एक रिच्युल है जो उन्हें अपना दिन शुरुआत करने का जोश देती है. चाय का सेवन लोग लंबे काम के घंटों के लिए शरीर में एनर्जी भरने, रिफ्रेशन होने और तनाव को कम करने के लिए भी पीते हैं.

लेकिन दूध और चीनी से भरपूर चाय में कैफीन से कहीं ज्यादा खराब चीजें भी छिपी हो सकती हैं. समय के साथ यह रोजमर्रा की लत आपके पाचन और लिवर के स्वास्थ्य को चुपचाप गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है.

चाय पीने से हो जाएंगे बीमार?

हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको दिन में एक या दो कप चाय पीने से ही बीमारियां हो जाएंगी लेकिन अगर आप दिन दिन बहुत अनहेल्दी चीजें खाते हैं और बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं. ऐसे में इसके साथ दूध और चीनी से भरपूर चाय को लंबे समय तक पीना और दिन में कई बार पीना गैस, एसिडिटी, पेट की खराबी, मोटापा, मोटापा, डायबिटीज और यहां तक कि फैटी लिवर जैसी बीमारियों को बढ़ाने में योगदान दे सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

नवी मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट डॉ. दीपक भंगाले ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि कैसे आपकी रेगुलर दूध वाली चाय की आदत आपको जितना लगता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है.

रेगुलर चाय के नुकसान
डॉ. दीपक कहते हैं. सिरदर्द हो रहा है तो लोग चाय पीते हैं. खाना पचाने में दिक्कत हो रही है तो चाय पीते हैं. आलस महसूस हो रहा है तो भी चाय चाहिए. हमारी संस्कृति में चाहे कोई भी समस्या हो चाय किसी न किसी तरह से उसका समाधान बन जाती है. 

चाय में टैनिन होते हैं. 'ये ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो आपके पेट में जलन पैदा कर सकते हैं. बहुत तेज पत्ती वाली चाय पीने या खाली पेट पीने से एसिडिटी बढ़ सकती है और सीने में जलन हो सकती है.'

चाय के साथ ये चीजें बिलकुल ना खाएं

उन्होंने कहा, 'इसके साथ ही हम में से कई लोग चाय के साथ मसालेदार स्नैक्स, बिस्किट या तली हुई चीजें भी खाना पसंद करते हैं लेकिन यहीं समस्या और भी गंभीर हो जाती है. मसालेदार या तेल वाले खाद्य पदार्थों के साथ चाय पीने से पेट की परत में और जलन हो सकती है और एसिड का उत्पादन बढ़ सकता है जिससे पाचन तंत्र के लिए और बोझ बढ़ जाता है.'

चाय पीने का सही तरीका क्या है?
तो क्या आपको रोजाना चाय पीना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए. इस पर डॉ. भंगाले कहते हैं कि बिल्कुल नहीं. यह सब संतुलन और समय पर निर्भर करता है.

1-एसिड बनने से रोकने के लिए हमेशा लाइट और हेल्दी नाश्ते के साथ चाय पिएं.
2-कड़क चाय की बजाय हल्की चाय पिएं क्योंकि कड़क तेज पत्ती वाली चाय पेट के लिए ज्यादा दिक्कत देती है.
3-अगर पाचन तेज करना है और एसिडिटी से छुटकारा पाना है तो हर्बल या अदरक वाली चाय पिएं
4-चाय में बहुत ज्यादा चीनी डालने से बचें क्योंकि यह पेट के गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकती है.

आखिर में वो कहते हैं, 'आपको चाय छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपने पेट के लिए ज्यादा हेल्दी बनाने की जरूरत है. लंबे समय में आपका शरीर आपको इसके लिए जरूर धन्यवाद देगा.'

