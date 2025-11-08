Health and Fitness: गुब्बारे सा फूला पेट पिचकने लगेगा, हेल्दी डाइट के साथ ऐसे खाएं मेथी दाना

Methi seeds for Health and Fitness: मेथीदाना भारत में हर घर के किचन में पाया जाने वाला मसाला है. यह भूमध्य सागर, यूरोप और एशिया में खूब पाया जाता है. मेथी दाना का इस्तेमाल भारत में आमतौर पर मसाले के तौर पर होता है लेकिन यह शरीर की कई परेशानियों से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है.

और पढ़ें

अमेरिका की हेल्थ वेबसाइट 'Webmd' की रिपोर्ट के अनुसार, मेथी दाना का सेवन पेट में शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीमा करता है और इंसुलिन को उत्तेजित करता है. ये दोनों प्रभाव डायबिटीज रोगियों में ब्लड शुगर को कम करते हैं. मेथी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के स्तर में भी सुधार कर सकती है जिससे सेक्स लाइफ बेहतर होती है.

कैसे वजन घटाने में मदद कर सकता है मेथी दाना

अगर आप हेल्दी, संतुलित और बिना तेल, फैट, चीनी वाला भोजन खाते हैं जिसके साथ आप मेथी दाना का सेवन करते हैं तो आपको कुछ ही समय में वजन में फर्क दिखने लगेगा. मेथी दाना में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज करते हैं जिससे आपके शरीर को तेजी से एक्स्ट्रा फैट जलाने में मदद मिलती है. इसमें मौजूद हाई फाइबर और गैलेक्टोमैनन जो एक पानी में घुलनशील फाइबर है, भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे सकता है जिससे जिद्दी चर्बी जलती है.

Advertisement

मेथी दाना में फाइबर होता है जो पेट भरा होने का एहसास कराकर वजन घटाने में मदद कर सकता है. पेट भरा होने से आप बार-बार खाने से बचते हैं और कैलोरी इनटेक भी कम होता है.

मेथी दाना के फायदे

मेथी दाना में मेथी के बीज का सेवन करने से ब्लड शुगर का स्तर कम होता है.

पीरियड्स में मेथी के बीज के पाउडर की फंकी लगाने पीरियड्स में दर्द से राहत मिलती है.

मेथी के बीज का अर्क का सेवन पुरुषों में यौन क्षमता और रुचि में सुधार करता है.

मेथी में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता हैजो पाचन में सहायक होता है, तथा इसका उपयोग अपच और कब्ज से राहत पाने के लिए किया जा सकता है.

यह बालों के विकास को बढ़ावा दे सकता है, बालों के रोमों को मजबूत कर सकता है, रूसी को रोक सकता है और खोपड़ी को पोषण दे सकता है.

लोग आमतौर पर डायबिटीज, पीरियड्स क्रैम्प्स और सेक्स लाइफ से जुड़ी दिक्कतों के लिए मेथी का सेवन करते हैं.

वजन घटाने के लिए मेथी दाना के सेवन के तरीके

मेथी का पानी: एक बड़ा चम्मच मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोएं और सुबह खाली पेट उसे छानकर पानी पिएं.

मेथी की चाय: एक छोटा चम्मच मेथी के दानों को पानी में कुछ मिनट तक उबालें फिर छानकर खाली पेट पिएं.

मेथी पाउडर: भुने हुए मेथी दाना का पाउडर बनाकर स्टोर कर लें. फिर हर रोज एक चम्मच पाउडर को सब्जी, दाल, सूप या सलाद जैसी चीजों में मिला सकते हैं.

---- समाप्त ----