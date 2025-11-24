Health and Weight loss: गुब्बारे सा फूला पेट जाएगा पिचक, एक्सपर्ट ने बताया 21 दिन में 5 किलो वजन घटाने का आसान तरीका

क्या आप वजन घटाने के बेसिक तरीके और हैक्स ढूंढ रहे हैं जिन्हें आप अपनी अपनी रोज की लाइफस्टाइल में आसानी से शामिल कर सकें. इंस्टाग्राम पर वेट लॉस और हेल्दी लाइफस्टाइस से जुड़ी जानकारी और वीडियो शेयर करने वाली फिटनेस कोच अमाका ने सिर्फ 21 दिनों में 5 किलो वजन कम करने की तरकीब बताई है जो आपकी वेट लॉस जर्नी को इफेक्टिव और आसान बना सकते हैं.

एक्सपर्ट ने बताए 10 स्टेप्स

उन्होंने वेट लॉस के लिए 10 ऐसे स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं. इस 10 स्टेप रूटीन में आपको अपने खानपान, लाइफस्टाइल और नींद जैसी कुछ चीजों का ध्यान रखना है.

1- बॉडी को डिटॉक्स करें

इस प्लान में पहला स्टेप दिन की शुरुआत डिटॉक्स ड्रिंक से करना है. अमाका ने बताया कि गुनगुना नींबू पानी, अदरक की चाय या एप्पल साइडर विनेगर जैसी ड्रिंक्स आपके डाइजेशन को ठीक करती हैं, ब्लोटिंग कम करती हैं और पूरे दिन आपकी क्रेविंग्स को भी कम करती हैं. इसलिए प्लीज इसे स्किप न करें.

2. हर दिन हाई प्रोटीन मील्स लें

उन्होंने आगे कहा कि प्रोटीन को अपनी प्रायोरिटी बनाएं. जैसे अंडे, मछली, चिकन, ग्रीक योगर्ट, बीन्स और बकरी का मीट. अमाका ने बताया कि प्रोटीन आपका पेट भरा रखता है, ज्यादा खाने से रोकता है और आराम करते समय भी आपके शरीर को फैट बर्न करने में मदद करता है.

3. 21 दिनों के लिए अनहेल्दी पूरी तरह छोड़ें

चीनी, पेस्ट्री, ब्रेड, सोडा, हेवी फूड्स, सफेद चावल और शराब पूरी तरह से लाइफ से हटा दें.

4. रोज 10 हजार कदम चलें

जिम जाने की जरूरत नहीं. लेकिन सुबह, ब्रेक में या शाम को जरूर वॉक करें. अमाका ने कहा कि रोज 10,000 कदम चलने से आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और काफी कैलोरी बर्न होती हैं.

5. रोज 2 टाइम सब्जियां खाएं

अमाका ने कहा कि भले ही आपको सब्जियां पसंद न हों. लेकिन उन्हें ब्लेंड करें, स्टीम करें या एयर फ्राई करें. बस यह पक्का करें कि आप उन्हें खा रहे हैं क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करने, पेट को फ्लैट करने और भूख कंट्रोल करने में मदद करती हैं.

6. रोज 2-3 लीटर पानी पिएं

उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें भूख लगी है लेकिन वो बस डिहाइड्रेटेड होते हैं. हाइड्रेटेड शरीर तेजी से फैट बर्न करते हैं, भोजन को बेहतर पचाते हैं और आपको क्रेविंग भी कम महसूस कराते हैं.

7. शाम 7 बजे के बाद खाने से बचें

अमाका का कहना है कि देर रात का खाना फैट के रूप में जमा होता है. अपने शरीर को रात भर में जमा फैट को पचाने, रीसेट करने और बर्न करने के लिए काफी घंटे दें.

8. कैलोरी इनटेक घटाएं

वो कहती हैं कि आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है, बस आपको ज्यादा सोच-समझकर खाने की जरूरत है. कम मात्रा में खाएं, ज्यादा प्रोटीन, कम कार्ब्स, और सब्जियां/हाइड्रेटिंग कम कैलोरी वाले फल.

9. 7 से 8 घंटे की नींद लें

उन्होंने आगे कहा कि यहीं से असली फैट बर्न होता है क्योंकि खराब नींद से भूख, क्रेविंग और स्नैकिंग बढ़ती है, साथ ही स्ट्रेस भी होता है जिससे कोर्टिसोल से जुड़ा पेट का फैट बढ़ सकता है.

10. सख्ती से रूटीन फॉलो करें

अमाका ने वजन घटाने के लिए कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता को सबसे जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि आपको लगातार यही रूटीन फॉलो करना है. अगर आप एक बार भी फिसल जाएं तो दोबारा गलती ना दोहराएं.

