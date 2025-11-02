Liver Health: लिवर से गंदगी बाहर निकालते हैं ये 3 फल, Fatty Liver रहेगा दूर

Fruits for Liver Health: लिवर शरीर के बेहद अहम अंगों में एक है.ये एक तरह से बॉडी का पावर हाउस होता है जो पूरे शरीर को स्वस्थ रखने, ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, और डाइजेशन को भी ठीक रखने में मदद करता है. अगर आप अपने लिवर को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट संतुलित करनी चाहिए, लाइफ्टाइल बेहतर रखनी चाहिए और अपनी डाइट में ये कुछ फलों को भी जरूर शामिल करना चाहिए.

इन फलों में एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर होता है जो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ टीम अप करते हुए लिवर से फैट को कम करने में मदद कर सकता है जिससे लिवर के बीमार होने और फैटी लिवर का खतरा दूर रहता है.

खट्टे फलों का सेवन बढ़ाएं

कीवी, नींबू, संतरा और मौसंबी जैसे खट्टे फल लिवर के लिए बेहतरीन होते हैं. खट्टे फल विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं जो इम्युनिटी को तेज करता है और लिवर को टॉक्सिन्स से बचाता है. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट्स लिवर में सूजन को भी कम करते हैं और फैटी लिवर को बढ़ने से रोक सकते हैं.

2. एक सेब और लिवर रहेगा फिट

आपने सुना होगा 'An apple a day keeps the doctor away'. दरअसल सेब गुणों और पोषक तत्वों का खजाना है. इसलिए ये लिवर समेत आपके हर अंग को फायदा पहुंचाता है. सेब में पेक्टिन नामक सॉल्यूबल फाइबर होता है. यह पेट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और उसे स्वस्थ रखता है. जब शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं तो लिवर का दबाव कम हो जाता है. रोज सेब खाने से लिवर में फैट जमा होने का रिस्क भी कम होता है.

3. ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सिडेंट्स्स का पावरहाउस

ब्लूबेरीज, ब्लैक बेरीज, रैस्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज जैसी सभी प्रकार की बेरीज शक्ति शाली एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती हैं जो लिवर को डैमेज से बचाती हैं. ब्लूबेरी और क्रैनबेरी में एंथोसायनिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो लिवर की सेल्स को खतरनाक ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस और सूजन से बचाते हैं.

