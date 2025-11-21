Liver Health: लिवर से फैट और गंदगी बाहर निकालती हैं ये 5 ड्रिंक्स, Fatty Liver भागेगा दूर

Liver Health: लिवर शरीर का एक बेहद जरूरी अंग है जो कई काम करता है. यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने, खून को फिल्टर करने, पाचन में मदद करने, पोषक तत्वों को जमा करने, एब्जॉर्ब करने और पित्त (bile) का उत्पादन करने में मदद करता है जो फैट को पचाता है. इतना ही नहीं लिवर हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

और पढ़ें

अगर आप अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, इससे जुड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं और साथ ही फैटी लिवर के खतरे को कम करना चाहते हैं तो आपको कुछ ड्रिंक्स का सेवन जरूर करना चाहिए. खासतौर पर अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको अपना वजन कंट्रोल करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए.

यहां हम आपको कुछ ड्रिंक्स बता रहे हैं जो दवाई का विकल्प नहीं हैं लेकिन स्वस्थ लिवर के लिए और फैटी लिवर को कम करने में ये आपकी जरूर मदद कर सकती हैं. हालांकि आपको इनका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह भी जरूर ले लेनी चाहिए.

1. ब्लैक कॉफी

दुनिया भर में हुए कई अध्ययनों में साबित हुआ है कि सीमित मात्रा में ब्लैक कॉफी का सेवन लिवर के लिए फायदेमंद हो सकता है. कॉफी लिवर में फैट जमा होने और फाइब्रोसिस के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है.

Advertisement

इसके साथ ही ये लिवर से फैट को निकालने में भी मदद करती है. हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल कॉफी पीने से आपका लिवर हेल्दी रहेगा बल्कि हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल और उसके साथ दिन में 1 से 3 कप तक बिना चीनी और बिना क्रीम/दूध वाली ब्लैक कॉफी पीना आपके लिवर के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है.

2. ग्रीन टी

ग्रीन टी एंटीऑक्सिडेंट्स विशेष रूप से कैटेचिन से भरपूर होती है. अध्ययनों से पता चला है कि ग्रीन टी लिवर में फैट जमा होने को कम करने और लिवर एंजाइम के स्तर में सुधार करने में मदद कर सकती है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं. आप हेल्दी डाइट के साथ दिन में 1-2 कप बिना चीनी वाली गर्म ग्रीन टी पी सकते हैं.

3. हल्दी वाला पानी या दूध

हल्दी शरीर के लिए बेहतरीन जड़बूटी है. इसका मुख्य सक्रिय तत्व करक्यूमिन होता है जो शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपर होता है. यह लिवर की कोशिकाओं की रक्षा करने और लिवर में जमा फैट को कम करने में मदद कर सकता है. आप रोजाना एक गिलास गुनगुने पानी में चुटकी भर शुद्ध हल्दी का पाउडर मिलाकर उसे पी सकते हैं, वहीं, अगर आप हल्दी वाला दूध का सेवन करना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पिएं.

Advertisement

4. चुकंदर का जूस

चुकंदर में बीटालेन नामक एंटीऑक्सिडेंट होता है जो लिवर को डिटॉक्स यानी साफ करने में मदद करता है. इसके साथ ही यह ऑक्सिडेटिव तनाव से बचाने में भी मदद करता है. यह लिवर एंजाइम और पित्त के प्रवाह को भी बेहतर बनाता है जो पाचन और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है. हालांकि कोशिश कीजिए कि आप घर पर ही ताजा चुकंदर का जूस निकालें और बाहर के जूस से बचें.

5. नींबू पानी

नींबू विटामिन C का एक अच्छा स्रोत है. इसके अलावा भी इसमें कई और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं. यह लिवर को डिटॉक्स करता है जिससे हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है. यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने में भी शानदार है. इसका सेवन करने के लिए सुबह खाली पेट या दिन में गुनगुने पानी में ताजा नींबू का रस निचोड़ें और फिर इसे पिएं. आप चाहें तो इसमें काला नमक भी मिला सकते हैं.

---- समाप्त ----