Kidney Health: किडनी को खराब करती हैं ये 3 चीजें, धीरे-धीरे सड़ने लगेगी आपकी Kidney

Kidney Health: किडनी स्टोन एक बेहद कॉमन बीमारी है जिससे भारत में ही करीब करोड़ों लोग प्रभावित हैं लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि किडनी स्टोन का खतरा बढ़ाने में ठंड का मौसम भी आपकी मदद कर सकता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सर्दियां इस बीमारी का खतरा बढ़ाती हैं.

किडनी के लिए खराब हैं ये तीन चीजें (Photo: ITG)
किडनी के लिए खराब हैं ये तीन चीजें (Photo: ITG)

Kidney Health: किडनी स्टोन एक बेहद सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या है. इसे मेडिकल भाषा में रीनल कैलकुली भी कहा जाता है. अगर इसे तुरंत ठीक न किया जाए तो यह बहुत तकलीफ दे सकती है. किडनी स्टोन (गुर्दे की पथरी) तब बनती है जब मिनरल्स और सॉल्ट (नमक) आपस में मिलकर क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं. इसकी वजह से तेज दर्द, यूरिन में खून, इंफेक्शन और उलटी जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं.

सर्दियों में किडनी स्टोन के मामले काफी बढ़ जाते हैं इसलिए आपको इसके पीछे के कारण और बचाव के तरीकों की जानकारी होनी चाहिए.

सर्दियों में किडनी स्टोन के मामले क्यों बढ़ते हैं

आपको बता दें कि आमतौर पर किडनी स्टोन का खतरा गर्मियों में अधिक माना जाता है क्योंकि गर्मी में ज्यादा पसीना और डिहाइड्रेशन से पथरी की समस्या होने लगती है लेकिन सर्दियों में भी यह खतरा बढ़ सकता है. सर्दियों में कई लाइफस्टाइल और फिजियोलॉजिकल बदलाव होते हैं जो किडनी स्टोन बनने में योगदान करते हैं. यहां हम आपको उन्हीं कारणों की जानकारी दे रहे हैं. 

डिहाइड्रेशन है सबसे बड़ा कारण

सर्दियों में अक्सर लोगों में डिहाइड्रेशन की दिक्कत बढ़ जाती है क्योंकि ठंड में प्यास कम लगती है और लोग कम पानी पीते हैं. इससे शरीर की हाइड्रेशन की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं. इससे यूरिन भी गाढ़ी हो जाता है और किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है.

चूंकि कम पानी पीने से यूरिन गाढ़ा (Concentrated) हो जाती है और गाढ़ी यूरिन में मिनरल्स और लवण आसानी से एक-दूसरे से चिपक जाते हैं और क्रिस्टल बनाने लगते हैं जो आगे चलकर पथरी का रूप ले लेते हैं.

फिजिकल एक्टिविटी में कमी

इसके अलावा ठंड के मौसम में लोग अक्सर आलस की वजह से कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज और वॉक जैसी चीजें भी कम हो जाती हैं और लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं. ऐसा करने से शरीर में कैल्शियम का स्तर प्रभावित होता है और यह किडनी में जमा होने लगता है.

ज्यादा फैटी फूड्स का सेवन 

सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों का खानपान काफी ज्यादा हो जाता है जो आपके शरीर और किडनी दोनों के लिए ही सही नहीं है. किडनी को हेल्दी रखने के लिए हर रोज स्वस्थ और संतुलित भोजन करना चाहिए. ज्यादा फैटी, तेल, चीनी और कार्ब्स से भरपूर भोजन से दूर रहना चाहिए.

किडनी स्टोन से बचने के तरीके
आपने सुना ही होगा कि इलाज से बेहतर बचाव होता है. यहां हम आपको किडनी स्टोन का रिस्क कम करने के लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं.

1- चाहें सर्दी हो या गर्मी शरीर में पानी की कमी ना होने दें. दिन भर खूब पानी पीने से यूरिन पतला होता है और स्टोन बनने का खतरा कम रहता है. इसलिए रोजामा कम से कम 2-3 लीटर पानी पीने का लक्ष्य तय करें.

2- अगर किसी को किडनी की दिक्कत पहले से हैं तो उसे कुछ चीजों जैसे नट्स, मूंगफली, पालक, रेड मीट, चिकन, चीज और कई डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाने से बचना चाहिए. इनमें ऑक्सालेट और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है जो स्टोन बनाने में मदद करते हैं.

3- एक्सरसाइज केवल शरीर को ही फिट नहीं रखती बल्कि किडनी को भी हेल्दी यूरिनरी फ्लो को ठीक रखने में मदद करती है जिससे किडनी स्टोन बनने का खतरा कम होता है.

4-कैल्शियम हड्डियों और बाकी अंगों के लिए जरूरी होता है लेकिन इसे सप्लीमेंट्स के जरिए ज्यादा लेने से किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इनका सेवन ना करें. 

5- मोटापा किडनी स्टोन का एक बड़ा रिस्क फैक्टर है इसलिए शरीर का वजन हमेशा मेंटेन रखें.

---- समाप्त ----
