Kidney Health: स्किन पर लगातार खुजली हो सकती है किडनी की बीमारी का संकेत, तुरंत हो जाएं सावधान

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के अहम अंगों में एक है जो 24 घंटे काम करती है. यह खून और वेस्ट मटीरियल्स को छानती है और शरीर की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करती है. जब किडनी डैमेज हो जाती है और ठीक से काम नहीं कर पाती है जिससे शरीर में अपशिष्ट और तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं.

और पढ़ें

इसके आम लक्षणों में थकान, कमजोरी, शरीर में सूजन (खासकर चेहरे और पैरों में), पेशाब में झाग या खून आना, भूख न लगना और रात में बार-बार पेशाब आना शामिल हैं. यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और इसका इलाज शुरुआती चरण में आसानी से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ताकि इसे बढ़ने से रोका जा सके. डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर इसके सबसे बड़े कारण हैं.

किडनी की बीमारी के स्किन में दिखते हैं ये संकेत

जब किडनी बीमार होती है तो उसके संकेत आपकी स्किन में नजर आते हैं. यहां हम आपको उन्हीं कुछ संकेतों की जानकारी दे रहे हैं.

रूखी और खुजलीदार त्वचा

अमेरिका के नेशनल किडनी फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, कि़डनी आपके शरीर से वेस्ट और एक्स्ट्रा लिक्विड्स को निकालती हैं, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती हैं, हड्डियों को मजबूत रखती हैं और आपके खून में खनिजों की सही मात्रा बनाए रखने का काम करते हैं.

Advertisement

आपकी स्किन में रूखापन और खुजली खनिज और हड्डी की बीमारी का संकेत हो सकती है जो अक्सर किडनी की एडवांस्ड बीमारी के साथ आती है या फिर तब जब किडनियां आपके खून में खनिजों और पोषक तत्वों का सही संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं होती हैं.



स्किन पर सूजन

किडनी से अपशिष्ट और तरल पदार्थ ठीक से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो इससे शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं. विशेष रूप से चेहरे (आंखों के आसपास), पैरों, टखनों और हाथों में सूजन हो सकती है.

स्किन के रंग में बदलाव

शरीर में विषाक्त पदार्थों के जमा होने से त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ सकता है जो पीलिया का इशारा है. इसके अलावा किडनी की बीमारी में एनीमिया भी होता है जिसके कारण भी त्वचा पीली पड़ सकती है.

घाव और चकत्ते

अगर किडनी की बीमारी होती है तो स्किन पर बहुत खुजली होती है जिससे त्वचा पर धब्बे या चकत्ते भी बन सकते हैं.

---- समाप्त ----