Kidney Health: यूरिन में ये बदलाव किडनी डैमेज का संकेत, लापरवाही कर सकती है Kidney फेल

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के अहम अंगों में शामिल है जो खून को फिल्टर करने, टॉक्सिंस को रिलीज करने, वेस्ट मटीरियल को बाहर निकालने समेत कई अहम काम करती है. इसलिए हमें हमेशा किडनी का ख्याल रखने की जरूरत होती है. किडनी की बीमारी में कई बार कुछ लोगों को शुरुआती संकेत नजर नहीं आते हैं और बीमारी बढ़ने पर शरीर कुछ संकेत देता है जिसे किसी को भी भूलकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

खासतौर पर अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी फेलियर की फैमिली हिस्ट्री है या किसी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो उसे गुर्दे की बीमारी का खतरा ज्यादा होता है. ऐसे में हर एक छोटे बड़े लक्षण को गंभीरता से लेना और साल में एक बार जांच कराना जरूरी है. यहां हम आपको किडनी डैमेज के एक ऐसे संकेत के बारे में बता रहे हैं जिस पर हर किसी को नजर रखनी चाहिए.

किडनी बीमार होने पर यूरिन में दिखते हैं ये बदलाव

बार-बार यूरिन आना

अगर आपको बार-बार यूरिन आने की जरूरत महसूस होती है. खासकर रात में तो यह गुर्दे की बीमारी का संकेत हो सकता है. जब गुर्दे के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है. हालांकि बार-बार यूरिन आने के और भी कारण होते हैं लेकिन किडनी की बीमारी भी इसके पीछे हो सकती है. इसलिए जांच कराना जरूरी है. कभी-कभी यह पुरुषों में यूरिन इंफेक्शन या बढ़े हुए प्रोस्टेट का भी संकेत हो सकता है.

यूरिन में खून

हेल्दी किडनी आमतौर पर खून से वेस्ट मटीरियल्स को छानकर यूरिन बनाने के लिए शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाए रखती हैं लेकिन जब किडनी के फिल्टर डैमेज हो जाते हैं तो ये ब्लड सेल्स यूरिन में लीकेज होने लगती हैं जिससे यूरिन का रंग लाल हो जाता है. गुर्दे की बीमारी का संकेत देने के अलावा यूरिन में खून ट्यूमर, किडनी स्टोन या किसी संक्रमण का भी संकेत हो सकता है.

यूरिन में झाग और बुलबुले आना

यूरिन में बहुत ज्यादा बुलबुले बनना, खासकर उन्हें निकलने से आपको कई बार फ्लश करना पड़े तो यह यूरिन में प्रोटीन आने का संकेत देते हैं. इस दौरान यूरिन में झाग अंडे को फेंटते समय दिखने वाले झाग जैसा दिख सकता है क्योंकि यूरिन में आने वाला सामान्य प्रोटीन एल्ब्यूमिन वही प्रोटीन है जो अंडों में पाया जाता है.

