Kidney Health: किडनी सड़ाते हैं ये फूड्स, रोज खाने पर शरीर का फिल्टर हो सकता है खराब

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई काम करती है इसलिए आपको ऐसे खानपान से दूर रहना चाहिए जो किडनी की हेल्थ को बर्बाद करते हैं और उनका सेवन बढ़ाना चाहिए जो किडनी के लिए अच्छे होते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही फूड्स की जानकारी दे रहे हैं.

किडनी को डैमेज करते हैं ये फूड्स (Photo: AI generated)
Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के बेहद अहम अंग में शामिल है जिसके ऊपर कई जिम्मेदारी होती हैं. यह खून से टॉक्सिंस जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा लिक्विड्स और वेस्ट मटीरियल को बाहर निकालकर पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है. किडनी यह भी देखती है कि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम) का संतुलन बना रहे.

शरीर में जब पानी या किसी मिनरल की मात्रा बढ़ती है तो किडनी उसे यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है और अगर वो मात्रा कमी होती है तो उसे रोकती है. ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे फूड्स खाएं जो हेल्दी हों और उन फूड्स से दूरी बनाएं जो किडनी को खराब करने का खतरा बढ़ाते हैं. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन से फूड्स से दूरी और कौन से फूड्स से दोस्ती कर लेनी चाहिए.

किडनी डैमेज का खतरा बढ़ाते हैं ये फूड्स

नमक, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ, प्रॉसेस्ड फूड्स और चीनी से भरपूर ड्रिंक्स आमतौर पर किडनी के लिए हानिकारक होती हैं. खासतौर पर किडनी के मरीजों को इनसे बिलकुल दूर रहना चाहिए. 

पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ

अगर आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल सकते. ऐसे में आपको केले, संतरे, टमाटर और शकरकंद का सेवन करने से बचना चाहिए.

फास्फोरस से भरपूर खाद्य पदार्थ

दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी उत्पादों में फास्फोरस की मात्रा अधिक हो सकती है. हाई फास्फोरस वाले डेयरी उत्पादों का सेवन सीमित करें और जहां तक हो सके लो फास्फोरस वाले विकल्प ही चुनें.

किडनी के लिए अच्छी हैं ये सब्जियां

फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज, लाल शिमला मिर्च, बैंगन और शलजम जैसी सब्जियां पोटैशियम, फॉस्फोरस और सोडियम में कम होती हैं जबकि इनमें विटामिन सी, विटामिन के और फोलेट की अच्छी मात्रा होती है जो किडनी के लिए फायदेमंद है.

किडनी के लिए खाएं ये फल

सेब, सभी प्रकार की बेरीज, चेरीज, सेब और नाशपाती जैसे फल एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं. ये शरीर से सूजन और ऑक्सिडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं. ये सभी विटामिन ए, सी और बी6 जैसे पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होते हैं और पोटैशियम में कम होते हैं.

अंडे का सफेद भाग है फायदेमंद 

अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे की सफेदी एक अच्छा ऑप्शन है. यह फॉस्फोरस में कम और हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन से भरपूर होती है. इसके अलावा कुछ मछलियां भी किडनी के लिए अच्छी हैं क्योंकि उनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं. बिना स्किन का चिकन भी किडनी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है.

