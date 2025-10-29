Kidney Detox Drinks: किडनी के लिए जादुई हैं घर की बनीं ये ड्रिंक्स, गंदे यूरिक एसिड का भी करेंगी सफाया

Kidney Detox Drinks: हमारी किडनी सबसे मेहनती अंगों में से एक हैं जो हमारे लिए 24 घंटों काम करती हैं. ये वेस्ट मटीरियल्स को छानती हैं, तरल पदार्थों को संतुलित करते हैं और जरूरी खनिजों को शरीर में संरक्षित करने में मदद करती हैं.

फिर भी ज्यादातर लोग गुर्दे के स्वास्थ्य के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कि कुछ गड़बड़ न हो जाए. इन महत्वपूर्ण अंगों की देखभाल करना मुश्किल नहीं है. बस कुछ ताजी नेचुकल ड्रिंक्स से आप अपने शरीर और किडनी को साफ कर सकते हैं. ये ड्रिंक्स सूजन कम करने और किडनी की कार्यक्षमता को बनाए रखने में भी चमत्कार हो सकती हैं.

हर्बल चाय से लेकर एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर जूस तक ये आसान ड्रिंक्स न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि टॉक्सिंस को रिमूव करने, डिहाड्रेशन को दूर करने और यूरीन से जुड़ी दिक्कत दूर करने में भी बेहद फायदेमंद हैं. संतुलित आहार और एक्टिव फिजिकल लाइफ्स्टाइल के साथ इनका नियमित सेवन से किडनी फंक्शन्स और ओवरऑल हेल्थ में सुधार कर सकता है.

आंवला का जूस

आंवला जिसे इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी कहते हैं. यह विटामिन सी और पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होता है जो ऑक्सिडेटिव तनाव से लड़ते हैं. ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस किडनी डैमेज के प्रमुख कारणों में से एक है. इसके शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट टॉक्सिंस को खत्म करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और सूजन से संबंधित किडनी की समस्याओं के जोखिम को कम करते हैं.

तरबूज का जूस

तरबूज न केवल स्वादिष्ट है बल्कि एक प्राकृतिक किडनी क्लींजर भी है. इसमें हाई वॉटर कॉन्टेंट होता है और साथ में सिट्रूलिन भी होता है. ये शरीर से अमोनिया और अन्य विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. प्यूरीन की कम मात्रा होने के कारण यह यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी बेहतरीन है.

बिना चीनी वाला नींबू पानी

अपने दिन की शुरुआत एक गिलास नींबू पानी से करना आपकी किडनी को स्वस्थ रखने की सबसे आसान आदतों में से एक है. नींबू में साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है जो यूरीन साइट्रेट के स्तर को बढ़ाकर कैल्शियम ऑक्सालेट पथरी बनने से रोकने में मदद करता है. हालांकि अगर आपको पथरी की दिक्कत है तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर करें.

