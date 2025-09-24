scorecardresearch
 

कटरीना कैफ की ट्रेनर ने बताया 10 मिनट में बन सकते हैं फिट! रोजाना करें ये काम

जिम जाने का टाइम नहीं निकाल पा रहे? सेलिब्रिटी ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला का 10 मिनट का पिलाटे वर्कआउट घर पर करें और दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ जैसी फ्लेक्सिबल बॉडी पा सकते हैं.

कटरीना कैफ की ट्रेनर ने दिए फिट रहने के आसान टिप्स (Photo: Instagram/@yasminkarachiwala/katrinakaif)
आज कल के लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, जिसकी वजह से उनमें से बहुत से जिम जाने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं. जी हां, कभी ज्यादा काम की डेडलाइंस, घर की जिम्मेदारियों और दिनभर के हंगामे आपको इतना व्यस्त कर देते हैं कि जिम जाने का टाइम निकालना लगभग नामुमकिन लगने लगता है. अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, फिट रहने के लिए जिम की मेंबरशिप या भारी-भरकम मशीनों की जरूरत नहीं होती है. दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ जैसे सेलेब्स की ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला ने हाल ही में ऐसा पिलाटे वर्कआउट शेयर किया है, जिसे आप घर पर आसानी से करके सेलिब्रिटी जैसी फ्लेक्सिबल बॉडी पा सकते हैं. इसे करने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे. चलिए जानते हैं.

1. रोल डाउन टू प्लांक: रोल डाउन टू प्लांक करने के लिए सीधे खड़े हों. धीरे-धीरे कमर से झुकते हुए हाथों को जमीन तक ले जाएं. फिर हाथों को आगे बढ़ाकर प्लैंक पोज (सिर से एड़ी तक सीधी लाइन) में आएं. थोड़ी देर रुकें और फिर हाथों को वापस खींचते हुए धीरे-धीरे खड़े हो जाएं.
फायदा: पेट, पीठ और कंधे मजबूत होते हैं और शरीर का बैलैंस बेहतर होता है.

2. लेग पुल फ्रंट: प्लांक पोज में आएं. अब एक-एक करके पैर को ऊपर उठाएं. ध्यान रहे ये करते वक्त आपके कूल्हे और कमर स्थिर रहने चाहिए.
फायदा: पेट, हिप्स और पैरों की मसल्स टोन होती हैं, बैलेंस सुधरता है.

3. सीटिंग स्पाइन ट्विस्ट: पैर फैलाकर सीधे बैठें और पंजों को ऊपर की ओर रखें. दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई पर फैलाएं. अब कमर से शरीर को एक तरफ घुमाएं, दो बार सांस छोड़ें और फिर बीच में लेटें. दूसरी तरफ भी यही करें.
फायदा: रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है और साइड पेट की मसल्स मजबूत होती हैं.

4. स्विमिंग की हंड्रेड्स: पीठ के बल लेटें. पैर और कंधे मैट से ऊपर उठाएं. दोनों हाथों को ऊपर-नीचे तेजी से हिलाएं. पांच बार सांस अंदर और पांच बार बाहर छोड़ें. ऐसे 100 बीट्स पूरे करें.
फायदा: पेट की मसल्स एक्टिव होती हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और सांस भी बेहतर तरीके से आती है.

5. गेंद की तरह लुढ़कना: घुटनों को छाती से लगाकर बैठें और पीठ को C-शेप में करें. सांस लें और पीछे की ओर कंधों तक लुढ़कें. सांस छोड़ते हुए बिना पैर या सिर को जमीन पर टिकाए फिर आगे की ओर लेटें.
फायदा: रीढ़ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कोर मजबूत होता है और कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है.

