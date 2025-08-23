हेल्दी तरीके से घटाना है वजन तो अपनाएं ये ट्रिक्स, शरीर भी रहेगी तंदुरुस्त

कोई भी एक खाद्य पदार्थ वजन घटाने की गारंटी नहीं देता, लेकिन ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें संतुलित और बैलेंस डाइट में शामिल किया जा सकता है और वो आपके वजन घटाने के प्रयासों में काफी मदद कर सकते हैं. उदाहरण के लिए वजन घटाने के लिए आपको फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये पोषक तत्व आपको लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं जिससे आप बार-बार खाने से बचते हैं. साथ ही ये आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी तेज करते हैं जिससे शरीर एक्स्ट्रा फैट तेजी से जलाता है.

फाइबर रिच फूड्स का सेवन बढ़ाएं

वजन घटाने की बात करें तो फाइबर बेहद जरूरी है. यह पेट को देर तक भरा रखता है. यह तब बेहद जरूरी है जब आप कम कैलोरी का सेवन कर रहे हों जो वजन घटाने का एक आम तरीका है. चिया सीड्स इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी एक सर्विंग यानी लगभग 2 बड़े चम्मच आपकी रोज की फइबर की जरूरत का लगभग एक चौथाई हिस्सा पूरा कर सकते हैं.

चिया सीड्स को भोजन में खासकर नाश्ते और स्नैक्स में शामिल करना आसान है. आप चिया सीड की ब्रेकफास्ट पुडिंग या इसे ओट्स के साथ खा सकते हैं. इनमें आप बेरीज और कई तरह के फल भी मिला सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि चिया सीड्स का सेवन करने से पहले उसे कम से कम 1 घंटा भिगोकर जरूर रखें.

साबुत अनाज का सेवन है फायदेमंद

कई बार लोग सोचते हैं कि वजन कम करने के लिए रोटी और चावल जैसी चीजें छोड़ देनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है, खासकर तब जब आप ज्यादातर साबुत अनाज खाते हों.

ओट्स, किनोआ, स्प्राउट्स, रागी, ज्वार और बाजरा जैसी चीजें विटामिन, मिनरल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अलावा फाइबर से भी भरपूर होती हैं जो शरीर को पोषण के साथ तृप्ति भी देती हैं. इससे हमारा शरीर और दिमाग र्बोहाइड्रेट से जरिए ऊर्जा लेता है. प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के साथ इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और चीनी की लालसा कम हो सकती है जो आपके वेट लॉस गोल्स को पूरा करने में मदद कर सकती है.

फर्मेंटेड फूड्स है फायदेमंद

शरीर को स्वस्थ रखने और वजन घटाने के लिए पेट का हेल्दी रहना बेहद जरूरी है जिसमें फर्मेंटेड फूड्स आपकी काफी मदद कर सकते हैं. इम्युनिटी और अच्छे पाचन को बढ़ावा देने के अलावा फर्मेंटेड फूड्स शरीर में गुड बैक्टीरिया का संतुलन बनाने में भी मदद करते हैं.

