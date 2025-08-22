scorecardresearch
 

रोज-रोज की थकान को करना है दूर तो लाइफ में करें ये बदलाव, दिन भर रहेंगे एक्टिव

अगर आपको भी आए दिन थकान, कमजोरी और बदन दर्द की शिकायत रहती है, हर समय आलस आता रहता है तो आपको अपनी लाइफ में कुछ जरूरी बदलाव कर लेने चाहिए. यहां हम आपको इन दिक्कतों से छुटकारा दिलाने के कुछ तरीके बता रहे हैं.

थकान से कैसे छुटकारा पाएं (Photo: AI generated)
थकान से कैसे छुटकारा पाएं (Photo: AI generated)

आजकल की जिंदगी में ज्यादातर लोगों को आए दिन या हर रोज रोजमर्रा के कामों में थकान और कमजोरी का सामना करना पड़ता है. इससे उनकी दिनचर्या भी प्रभावित होती है और काम भी समय पर नहीं हो पाता है. अगर आप इस समस्या से निपटना चाहते हैं और दिन पर सक्रिय रहना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए. यहां हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जो आपकी इन समस्याओं से निपटने में मदद कर सकते हैं.

1. बैलेंस डाइट लेने से दूर होगी कमजोरी

अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखना चाहते हैं तो अपने खानपान का ध्यान रखें. आपको रोजाना स्वस्थ, पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित भोजन करना चाहिए. मील स्किप ना करें. रोज की डाइट में फलों, सब्जियों, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज से भरपूर चीजों को शामिल करें. आप चाहें तो अपनी तीन बार की मील को डिवाइड भी कर सकते हैं. थोड़ी मात्रा में 6 बार हेल्दी चीजें खाने से आपको ऊर्जा की कमी को रोकने में मदद मिल सकती है. 

2- नींद को बेहतर बनाएं
अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना गहरी और 7-8 घंटे की नींद लें. सोने के लिए आरामदायक जगह को चुनें. अंधेरे और शांत कमरे में ही सोएं ताकि आपकी नींद बीच में डिस्टर्ब ना हो. अपने स्लीप साइकल को नियमित करें. हर दिन लगभग एक ही समय पर सोएं और जागें. 

3- हाइड्रेटेड रहें 

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी बेहद जरूरी है. पानी शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने में मदद करता है. इसलिए शरीर में डिहाइड्रेशन ना होने दें. डिहाइड्रेशन से थकान भी होती है इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन भर 8 से 10 गिलास पानी पिएं. मीठे और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें. सादा पानी पीने में दिक्कत हो तो आप उसमें आप नींबू का रस, खीरा और पुदीना जैसी चीजें भी मिला सकते हैं. नारियल पानी भी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अच्छी ड्रिंक है. 

