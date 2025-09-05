रात को चैन से सोना है तो अपनाएं ये 6 आदतें, एक्टपर्ट से जानें गहरी नींद का राज

नींद हमारे लिए पानी और भोजन की तरह ही जरूरी है. कई लोगों के लिए बेचैन रातें और करवटें बदलते रहना आम बात हो होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चीजें आपके शरीर को बीमार बना सकती हैं. नींद में ही हमारा शरीर खुद को हील करता है और रिपेयर करता है. कुछ छोटी-छोटी आदतें भी आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती हैं.

अमेरिका की बर्कले स्थित कैलिफॉर्निया यूनिवर्सिटी में तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान के जाने-माने प्रोफेसर और नींद पर लिखी गई मशहूर किताब 'व्हाई वी स्लीप' (Why We Sleep) के लेखक डॉ. मैथ्यू वॉकर ने आपकी नींद को बेहतर बनाने के 6 तरीके बताए हैं. नींद से जुड़ी ये टैक्टिक्स रिसर्च पर आधारित हैं और उन लोगों की मदद के लिए बनाई गई हैं जिन्हें नींद न आने की समस्या है.

1. अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो 30 मिनट बाद बिस्तर से उठ जाएं

डॉ. वॉकर जिस सबसे ज्यादा विरोधाभासी लेकिन कारगर सुझाव पर जोर देते हैं, वह यह है कि अगर आप आधे घंटे से ज्यादा समय से जाग रहे हैं तो बिस्तर छोड़ दें. आपको अपने बिस्तर से उठकर किसी दूसरे कमरे में जाकर कोई किताब पढ़नी चाहिए या पॉडकास्ट सुनना चाहिए. साथ ही एक जरूरी चेतावनी भी देते हुए वो कहते हैं कि इस दौरान खाना न खाएं या स्क्रीन पर घूरते न रहें, क्योंकि यह आपके दिमाग को ऐसा करने के लिए जागने के लिए फोर्स करता है.

2. अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करें

अगर आधी रात को बिस्तर से उठने का विचार आपको डराने वाला लगता है तो डॉ. वॉकर एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में ध्यान यानी मेटिडेट करने की सलाह देते हैं. वो कहते हैं, मैं एक जाना-माना वैज्ञानिक हूं...लेकिन मैं इस डेटा की ताकत से अनजान नहीं रह सका. यह डेटा नींद और अनिद्रा व नींद पर इसके लाभों के संबंध में बेहद प्रभावशाली था.

3. रोजाना नींद का एक ही शेड्यूल बनाकर चलें

नींद के मामले में निरंतरता यानी रेगुलैरिटी सबसे जरूरी है. डॉ. वॉकर कहते हैं, 'चाहें वर्किंग हो या वीकेंड्स एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें. आपका दिमाग एक तय कायक्रम चाहता है. यह रेगुलर रहने की परिस्थितियों में सबसे अच्छा काम करता है.'

4. सोने से पहले आखिरी घंटे में अंधेरा कर लें

अच्छी नींद के लिए अंधेरा जरूरी है. डॉक्टर वॉकर कहते हैं, सोने से पहले आखिरी घंटे में अपने घर की आधी या तीन-चौथाई बत्तियां बुझा दें. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह अंधेरा आपको कितना नींद से भर देगा.

5. अपने सोने के कमरे को ठंडा रखें

ठंडा वातावरण नींद को बढ़ावा देता है. वॉकर कमरे में सोने से पहले लगभग 18 से 18.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखने की सलाह देते हैं. उन्होंने नींद आने और सोते रहने के लिए आपको अपने शरीर और मस्तिष्क के तापमान को एक डिग्री सेल्सियस कम करना चाहिए.

6.सोने से पहले शराब से बचें

अंत में डॉ. वॉकर नींद के लिए शराब का सहारा लेने के प्रति आगाह करते हैं. वो कहते हैं, 'शराब आपको बेहोश कर देती है, लेकिन यह आपकी नींद को भी बर्बाद कर देती है. इससे नींद की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है.'

