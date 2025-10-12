Healthy Eating For Weight loss: खाने का हर निवाला इतनी बार चबाने से लंबी होगी उम्र, हड़बड़ी में रहने वाले जरूर सुनें

जब भी कोई वजन कम करने की कोशिश करता है तो वो सामान्यतौर पर अपने खानपान और लाइफस्टाइल को बदलने पर फोकस करता है. क्या हो अगर आपको पता चले कि एक साधारण सी आदत जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हमें हमारा वजन कम करने में मदद कर सकती है.

जी हां खाते हुए भोजन को ठीक से चबाने के लिए समय निकालना भी आपके वजन को कंट्रोल में रखने और घटाने का शानदार तरीका हो सकता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि भोजन को अच्छी तरह चबाने से शरीर को क्या फायदे होते हैं और वजन कम करने में कैसे मदद मिल सकती है.

भोजन को कितनी बार चबाना चाहिए?

पहले बात करते हैं कि खाते हुए भोजन को कितनी बार चबाना चाहिए. यह भोजन के टाइप यानी क्या खा रहे हैं, और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर अलग-अलग हो सकता है लेकिन सामान्य तौर पर यह सलाह दी जाती है कि प्रत्येक निवाले को लगभग 30 से 40 बार चबाया जाए. इससे भोजन छोटे-छोटे कणों में टूट जाता है जिससे इसे पचाना आसान हो जाता है और आपके शरीर को पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद मिलती है.

ज्यादा खाना खाने से बचते हैं

जब हम ठीक से चबाए बिना जल्दी-जल्दी खाते हैं तो हम कई बार शरीर की जरूरत से ज्यादा खाना खा जाते हैं. इससे वजन बढ़ता है. 'द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन' में पब्लिश एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग हर निवाले को 40 बार चबाते हैं, वो केवल 15 बार चबाने वालों की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत कम खाना खाते हैं. धीरे-धीरे और अच्छी तरह से भोजन चबाने से ज्यादा खाने का जोखिम कम हो सकता है और आपके वजन को नियंत्रित करना आसान हो सकता है.

भोजन को ज्यादा चबाने के फायदे

भोजन को अच्छी तरह से चबाने से हम अलर्ट रहते हैं क्योंकि इस दौरान हम हर निवाले का स्वाद लेते हैं. ज्यादा चबाने और माइंडफुल ईटिंग से हम हमारे शरीर की भूख और पेट भरने की प्रक्रिया को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जिससे हेल्दी खानपान की आदतें विकसित होती हैं.

चबाने से मिलती है पाचन में मदद

चबाने की प्रक्रिया न केवल पाचन में सहायक होती है बल्कि मेटाबॉलिज्म पर भी अच्छा प्रभाव डालती है. यह पाचन एंजाइमों के उत्पादन को सक्रिय करती है और हमारे शरीर को संकेत देती है कि उसे आने वाले भोजन को प्रॉसेस करने के लिए एनर्जी खर्च करने की जरूरत है.

पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार

भोजन को अच्छी तरह चबाना पाचन प्रक्रिया का पहला चरण है. जब हम अपने भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तो हम उसे छोटे-छोटे कणों में तोड़ देते हैं जिससे हमारे पाचन एंजाइमों के लिए अच्छा तरह से काम करना आसान हो जाता है. इससे न केवल पाचन में सुधार होता है, बल्कि पोषक तत्वों का अवशोषण भी बढ़ता है. भोजन को अच्छी तरह चबाने से भोजन से अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद मिलती है जिससे ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो सकती है.

कैलोरी सेवन को कंट्रोल करने में मदद

भोजन को धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाने का एक फायदा यह भी है कि यह हमारे दिमाग को तृप्ति का संकेत देने के लिए पर्याप्त समय देता है. तृप्ति यानी भोजन को खाने के बाद की संतुष्टि, भोजन की मात्रा को नियंत्रित करने और कैलोरी का सेवन घटाने के लिए जरूरी है.

जर्नल ऑफ द एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में प्रकाशित शोध से पता चला है कि जो लोग निगलने से पहले अपने भोजन को बार-बार चबाते हैं, वे कम चबाने वालों की तुलना में भोजन के दौरान कम कैलोरी का सेवन करते हैं. यह साधारण आदत कैलोरी की कमी में योगदान दे सकती है जो वजन घटाने के लिए बहुत जरूरी है.

किसे कितनी देर चबाएं

खाने की नर्म चीजों को कम चबाने से काम चल जाता है लेकिन मीट और कच्ची सब्जियों जैसी चीजों या रेशेदार खाद्य पदार्थों को अधिक अच्छी तरह चबाना चाहिए. हो सके तो 40-45 बार तक. निगलने से पहले भोजन को तब तक चबाएं जब तक कि वह आपके मुंह में लगभग घुल ना जाए.

