पनीर, ड्राई फ्रूट, दाल से सब्जी तक...कौन सा खाना कितनी देर में पचता है? खाने से पहले पूरी लिस्ट देख लें

How long foods stay in digestive system: आपके द्वारा खाए गए भोजन के प्रत्येक निवाले को पचने में अलग-अलग समय लगता है जो 20 मिनट से लेकर 5 घंटे तक हो सकता है. पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका शरीर भोजन और पेय को छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ता है ताकि पोषक तत्व अवशोषित हो सकें. हैदराबाद के एआईजी हॉस्पिटल्स बैरिएट्रिक और मेटाबोलिक सर्जरी के डॉ. अभिषेक कटकवार का कहना है, 'खाने के पचने का समय समझने से आपको बेहतर मील प्लान, एनर्जी बैलेंस और वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है.'



गाजियाबाद के पोद्दार नर्सिंग होम के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. राहुल पोद्दार ने बताया, 'भोजन को आमाशय से छोटी आंत में पहुंचने में आमतौर पर लगभग चार घंटे लगते हैं, जो पाचन का पहला चरण है. वहां से, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत तक पहुंचने में 6 से 12 घंटे, कभी-कभी इससे भी अधिक लग सकते हैं.'

तो आइए हम आपको आपके कुछ फेवरेट फूड्स के बारे में बताते हैं कि किसी पचने में कितना समय लगता है और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी देर तक रहता है. हालांकि हम आपको वो समय बता रहे हैं जिसमें आपके द्वारा खाया हुआ भोजन मुख्य रूप से पेट और छोटी आंत में रहता है. इसके अलावा पाचन तंत्र से पूरी तरह से गुजरने में खाने को 12 से 48 घंटे का समय लगता है.

लिक्विड चीजें

खाली पेट पानी पिया जाए तो वह तुरंत निकल जाता है और आंत में पहुंच जाता है. फल-सब्जियों के जूस को पचने में 15-20 मिनट का समय लगता है.

फल

तरबूज 20 मिनट, खरबूजा-संतरा-अंगूर 30 मिनट, सेब और नाशपाती 30 मिनट, आडू और चेरी 40 मिनट.

सब्जियां

कच्ची सलाद, टमाटर, मिर्च को पचने में 30-40 मिनट लगते हैं. गाजर-चुकंदर को 50 मिनट लगते हैं. कॉर्न, आलू को पचने में भी 60 मिनट लगते हैं.

अनाज



भूरा चावल, बाजरा को डाइजेशन में 90 मिनट लगते हैं और मकई का आटा या ओट्स को डाइजेशन में 90 मिनट लगते हैं.

फलियां और बीन्स

दाल, लीमा बीन्स, छोले, मटर, अरहर दाल, राजमा को को पचने में 90 मिनट लगते हैं. वहीं सोयाबीन को डाइजेशन में 2 घंटे लगते हैं.

सीड्स और ड्राई फ्रूट



सूरजमुखी-कद्दू के बीज, तिल, बादाम, मूंगफली, काजू को पचने में 2 घंटे और ब्राजील नट्स, अखरोट को पचने में 2.5 से 3 घंटे का समय लग सकता है.

दूध और पनीर

स्किम्ड दूध, कम फैट वाला पनीर 90 मिनट में पच जाता है. होल मिल्क से बना पनीर 2 घंटे और होल मिल्क से बना सॉलिड पनीर 4 से 5 घंटे में पचता है.

एनिमल प्रोटीन

अंडे की जर्दी, कम फैट वाली मछली 30 मिनट में और वहीं पूरा अंडा, फैट वाली मछली 45 मिनट में डाइजेस्ट होती है. चिकना डेढ़ से 2 घंटे, टर्की 2 से 2.5 घंटे, भेड़ का मांस 3-4 घंटे और सूअर का मांस 4.5 से 5 घंटे में पचता है.

पुरुष, महिला, बच्चे और वृद्धों में डाइजेशन प्रोसेस

पुरुष, महिला और बच्चों, तीनों का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग-अलग तरह से काम करता है. पुरुषों में मसल्स अधिक होते हैं तो अच्छे मेटाबॉलिज्म के कारण भोजन थोड़ी तेजी से पचता है. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोरोन जैसे हार्मोन खाने के डाइजेशन को धीमा कर सकते हैं. वहीं अगर बच्चों की बाद की जाए तो उनका खाना वयस्कों की तलुना में जल्दी पच जाता है. इसका कारण है कि उनका मोटाबॉलिज्म तेज होता है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी छोटा होता है जिससे शरीर को एनर्जी की लगातार जरूरत पड़ती है.

उम्र बढ़ने के साथ पाचन क्रिया धीमी हो जाती है क्योंकि वृद्ध लोगों में मांसपेशियों की ताकत और एंजाइम गतिविधि कम हो जाती है। दवाएं और कम गतिविधि भी धीमी गतिशीलता को बढ़ा सकती हैं.

