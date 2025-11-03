Liver Health: लिवर पर जमा फैट पिघलकर निकलेगा बाहर, दूर होगा Fatty Liver का रिस्क

Liver Health: लिवर शरीर का एक अहम अंग है जो पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. यूं तो ये काफी शक्तिशाली होता है लेकिन लंबे समय तक अनहेल्दी खान-पान, आलस भरी लाइफस्टाइल और बहुत ज्यादा शराब या प्रॉसेसस्ड फूड्स का सेवन आपको फैटी लिवर की बीमारी का मरीज बना सकता है.

कैसे कम होगा लिवर का फैट

फैटी लिवर की बीमारी तेजी से कॉमन होती जा रही है. हालांकि इसका इलाज संभव है जिसके लिए दवाइयों के साथ जीवनशैली में बदलाव की जरूरत होती है. एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एमडी डॉ. सौरभ सेठी ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक छोटा लेकिन जानकारी से भरा वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने तीन ड्रिंक्स के बारे में बताया जिसे वो अक्सर फैटी लिवर की बीमारी से ग्रस्त अपने मरीजों को रिकेमेंड करते हैं.

हालांकि इन ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करने के साथ ही आपको अपनी लाइफस्टाइल भी बेहतर करनी होगी. हेल्दी खानापान के साथ एक्टिव लाइफस्टाइल ही आपको फैटी लिवर से निजात दिला सकती है.

साइंस ने माना इन ड्रिंक्स का लोहा

डॉक्टर सेठी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'फैटी लिवर से पीड़ित मैं अपने मरीजों को अक्सर ये ड्रिंक लेने की सलाह देता हूं. इनका सपोर्ट साइंस और क्लीनिकल एक्सपीरिएंस दोनों करते हैं. ये ड्रिंक्स लिवर की चर्बी कम करने, पाचन में सुधार करने और ओवरऑस लिवर हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं.'

1. चुकंदर का जूस

डॉ. सेठी ने बताया कि चुकंदर के जूस में बीटालेन्स होते हैं. ये शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स लिवर कोशिकाओं की सुरक्षा करने और फैट के स्टोरेज को कम करने में मदद करते हैं. संयम और सीमित मात्रा में पीने से चुंकदर का जूस काफी फायदेमंद होता है. हफ्ते में कुछ दिन एक गिलास ये जूस पीने से लिवर को स्वस्थ रखने में काफी मदद मिल सकती है.

2. कॉफी

डॉक्टर के अनुसार, कॉफी फैटी लिवर और फाइब्रोसिस के खतरे को कम कर सकती है. हालांकि इसके लिए उन्होंने ऑर्गेनिक कॉफी चुनने और उसमें चीनी न डालने की सलाह दी. वो कहते हैं, अगर आपको अपनी ड्रिंक थोड़ा मीठी पसंद है तो आप उसमें शहद, मॉन्क फ्रूट या स्टीविया की मिठास मिला सकते हैं. बस ध्यान रखें कि उसमें एरिथ्रिटोल मिलावट न हो.

3. ग्रीन टी

डॉ. सौरभ सेठी ने ग्रीन टी को भी लिवर के लिए हेल्दी बताया. उन्होंने कहा कि ग्रीन टी में ईजीसीजी जैसे कैटेचिन प्रचुर मात्रा में होते हैं. ये कंपाउंड्स लिवर एंजाइम्स को बेहतर बनाने और फैट के स्टोरेज को कम करने में मददगार होते हैं.

हफ्ते में कुछ दिन ग्रीन टी पीने से आपके लिवर को बेहतर स्थिति में रखने में मदद मिल सकती है और साथ ही आपको कैफीन का हल्का-फुल्का लाभ भी मिल सकता है.

