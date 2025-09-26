scorecardresearch
 

Feedback

इन तीन फलों को खाने से तेजी से घट सकता है वजन, बस एक चीज का रखें ख्याल

फल शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और आपको कई बीमारियों से भी बचाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फल आपकी वेट लॉस जर्नी में भी काफी मदद कर सकते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि वजन घटाने के लिए कौन से फल खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

Advertisement
X
वजन कम करने के लिए कौन से फल खाएं (Photo: AI generated)
वजन कम करने के लिए कौन से फल खाएं (Photo: AI generated)

फल ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. अगर आप हेल्दी और बैलेंस डाइट के साथ इन्हें अपनी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो ये आपका वजन कंट्रोल करने में भी मदद कर सकते हैं. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो यहां आपको बता रहे हैं कि कौन से फल आपके शरीर पर कैसे असर डाल सकते हैं.

यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफॉर्निया का मेडिकल संस्थान यूएससी के केक मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार, आप चाहें किसी भी तरह का खाना खाएं. हेल्दी डाइट में हर दिन 5 तरह के फलों की सर्विंग और सब्जियां शामिल होनी चाहिए क्योंकि अध्ययनों से पता चला है कि इससे ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है और मोटापा या टाइप 2 डायबिटीज जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम होता है.

तरबूज

सम्बंधित ख़बरें

117 year old maria branyas morera ate this food daily
रोज दिन में 3 बार खाई ये एक चीज और 117 साल तक जी ये महिला 
ginger tea benefits
रोज सुबह पिएं अदरक वाली ये खास चाय, पेट की परेशानियां भागेंगी दूर और घटेगा वजन 
turmeric for liver
खाने में बस इतनी हल्दी ही करें इस्तेमाल, नहीं होगा लिवर को नुकसान, डॉक्टर की चेतावनी 
rajasthan cough syrup child death
कफ सिरप्स से MP-राजस्थान में 7 बच्चों की मौत, जांच के लिए भेजे गए सैंपल 
Causes of infertility in men
पुरुषों में इनफर्टिलिटी बढ़ाती हैं ये 3 आदतें, एक गलती तो ज्यादातर लोग कर रहे 

तरबूज का 90% हिस्सा पानी होता है इसलिए अगर आप अपना वज न कम करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छे फलों में से एक है. 100 ग्राम तरबूज में सिर्फ 30 कैलोरी होती है. यह आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड का भी अच्छा स्रोत है जो फैट को जल्दी जलाने में मदद करता है. शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के अलावा तरबूज खाने से पेट भरा रहता है जिससे खाने के बीच भूख नहीं लगती. 

Advertisement

अमरूद

अमरूद एक पौष्टिक, स्वादिष्ट और फाइबर से भरपूर फल है जो भूख खत्म करने में मदद करता है. इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और सेब, संतरे और अंगूर जैसे अन्य फलों की तुलना में इसमें बहुत कम चीनी होती है. इसलिए वजन घटाने के लिए ये आपके लिए बेहतरीन हो सकता है. साथ ही अमरूद में कई खट्टे फलों से ज्यादा विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन को जवान और सुंदर बनाने में मदद करता है.

ग्रेपफ्रूट

ग्रेपफ्रूट को हिंदी में चकोतरा कहते हैं. इसे 18वीं सदी में पामेलो और संतरे को हाइब्रिड करके बनाया गया था. इसमें विटामिन C, फोलिक एसिड और पोटैशियम प्रचुर मात्रा में होता है जो मोटापे के अलावा डायबिटीज, न्यूरोडिजेनेरेटिव और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों सहित कई क्रॉनिक डिसीस को रोकने में मदद करता है. यह पेक्टिन का एक बेहतरीन स्रोत है जो कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने में भी मदद करता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement