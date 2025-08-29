scorecardresearch
 

Feedback

महिलाएं रोज हेल्दी डाइट के साथ खाएं ये चीजें, बालों की ग्रोथ और हेल्थ होगी इंप्रूव

अगर आपको हेयरफॉल की दिक्कत हो रही है या फिर आपके बाल बहुत कमजोर हैं तो फिर आपको अपना खानपान बदल लेना चाहिए और डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने चाहिए जो हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं.

Advertisement
X
बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं (Photo: AI generated)
बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं (Photo: AI generated)

आपके बालों आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. इनका घना, लंबा और सुंदर होना काफी हद तक जीन्स और आपकी मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करता है. लेकिन आपके बालों की खूबसूरती आपके खाने-पीने की चीजों पर भी निर्भर करती है. आपके बालों के स्वास्थ्य और उनकी तेजी से बढ़ने की प्रक्रिया को कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं. हालांकि आप अपने जीन्स, उम्र या मेडिकल कंडीशन को नहीं बदल सकते लेकिन खानपान के फैक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हैं.

अमेरिकन हेल्थ वेबसाइट क्लीवलैंड क्लीनिक के अनुसार, कमजोर बाल और हेयरफॉल पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है. आपके स्कैल्प में मौजूद हेयर फॉलिकल्स बालों को बढ़ने में मदद करते हैं. केमिकल्स, ज्यादा गर्मी, चोट और पोषण की कमी इन फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बालों के विकास को रोक सकते हैं और बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं. इसलिए इससे बचने के लिए आपको कुछ चीजों को अपनी डाइट में तुरंत शामिल कर लेना चाहिए.

1. लीन प्रोटीन
चिकन और मछली का मीट लीन प्रोटीन और आयरन प्रदान करता है. प्रोटीन आपके शरीर की हर संरचना के लिए जरूरी है, जिसमें बाल भी शामिल हैं. दरअसल, आपके बाल (साथ ही आपकी त्वचा और नाखून) केराटिन नामक प्रोटीन से ही बने होते हैं. आप प्रोटीन के लिए अंडे, पनीर, टोफू और सोयाबीन का भी सेवन कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Ganesh Chaturthi 2025 (Photo: AI Generated)
घर पर ऐसे बनाएं महाराष्ट्रीयन उकादिचे मोदक, ये है परफेक्ट और आसान रेसिपी 
mexico parasite flesh eating cases registered
Mexico में Flesh-Eating Parasite का प्रकोप, 5086 केस 
woman eating guava
रोजाना हेल्दी डाइट के साथ खाएं ये एक फल, विटामिन सी की कमी होगी पूरी 
woman eating healthy food
महिलाएं हार्मोन्स को ठीक करने के लिए खाएं ये चीजें, शरीर को मिलेंगे कई फायदे 
क्विनोआ, दलिया और ओट्स वजन घटाने के लिए क्या है ज्यादा बेहतर? (Photo-AI generated)
क्विनोआ Vs दलिया Vs ओट्स: वजन घटाने के लिए क्या है अधिक फायदेमंद? 
Advertisement

इसी तरह आयरन आपके शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है जिससे बाल बढ़ते हैं. आयरन की कमी (एनीमिया) के कारण बाल बढ़ने की तुलना में तेजी से झड़ सकते हैं. इसलिए आपको शरीर में इन दोनों की कमी नहीं होने देनी चाहिए. 

2. ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थ
साल्मन, हेरिंग, मैकेरल और बाकी फैट वाली मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है. इस हेल्दी फैट में सूजन-रोधी गुण होते हैं जो ऑक्सिडेटिव तनाव को कम करते हैं. चिया और अलसी के बीज भी इसका अच्छा सोर्स होते हैं.

3. रोजाना अंडे खाएं
अंडे की जर्दी (लेकिन सफेदी नहीं) में बायोटिन की मात्रा अधिक होती है. यह विटामिन बी केराटिन बनाने में मदद करता है. एक अध्ययन में बायोटिन के कम स्तर और बालों के झड़ने के बीच संबंध दिखाया गया है. 

4. साबुत अनाज का सेवन बढ़ाएं
साबुत अनाज में सेलेनियम होता है, जो एक जरूरी खनिज है. यह आपकी थायरॉयड ग्रंथि को स्वस्थ रखता है. थायरॉयड रोग के कारण आपके बालों की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement