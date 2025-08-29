महिलाएं रोज हेल्दी डाइट के साथ खाएं ये चीजें, बालों की ग्रोथ और हेल्थ होगी इंप्रूव

आपके बालों आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. इनका घना, लंबा और सुंदर होना काफी हद तक जीन्स और आपकी मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करता है. लेकिन आपके बालों की खूबसूरती आपके खाने-पीने की चीजों पर भी निर्भर करती है. आपके बालों के स्वास्थ्य और उनकी तेजी से बढ़ने की प्रक्रिया को कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं. हालांकि आप अपने जीन्स, उम्र या मेडिकल कंडीशन को नहीं बदल सकते लेकिन खानपान के फैक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हैं.

अमेरिकन हेल्थ वेबसाइट क्लीवलैंड क्लीनिक के अनुसार, कमजोर बाल और हेयरफॉल पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है. आपके स्कैल्प में मौजूद हेयर फॉलिकल्स बालों को बढ़ने में मदद करते हैं. केमिकल्स, ज्यादा गर्मी, चोट और पोषण की कमी इन फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बालों के विकास को रोक सकते हैं और बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं. इसलिए इससे बचने के लिए आपको कुछ चीजों को अपनी डाइट में तुरंत शामिल कर लेना चाहिए.

1. लीन प्रोटीन

चिकन और मछली का मीट लीन प्रोटीन और आयरन प्रदान करता है. प्रोटीन आपके शरीर की हर संरचना के लिए जरूरी है, जिसमें बाल भी शामिल हैं. दरअसल, आपके बाल (साथ ही आपकी त्वचा और नाखून) केराटिन नामक प्रोटीन से ही बने होते हैं. आप प्रोटीन के लिए अंडे, पनीर, टोफू और सोयाबीन का भी सेवन कर सकते हैं.

इसी तरह आयरन आपके शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है जिससे बाल बढ़ते हैं. आयरन की कमी (एनीमिया) के कारण बाल बढ़ने की तुलना में तेजी से झड़ सकते हैं. इसलिए आपको शरीर में इन दोनों की कमी नहीं होने देनी चाहिए.

2. ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थ

साल्मन, हेरिंग, मैकेरल और बाकी फैट वाली मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है. इस हेल्दी फैट में सूजन-रोधी गुण होते हैं जो ऑक्सिडेटिव तनाव को कम करते हैं. चिया और अलसी के बीज भी इसका अच्छा सोर्स होते हैं.

3. रोजाना अंडे खाएं

अंडे की जर्दी (लेकिन सफेदी नहीं) में बायोटिन की मात्रा अधिक होती है. यह विटामिन बी केराटिन बनाने में मदद करता है. एक अध्ययन में बायोटिन के कम स्तर और बालों के झड़ने के बीच संबंध दिखाया गया है.

4. साबुत अनाज का सेवन बढ़ाएं

साबुत अनाज में सेलेनियम होता है, जो एक जरूरी खनिज है. यह आपकी थायरॉयड ग्रंथि को स्वस्थ रखता है. थायरॉयड रोग के कारण आपके बालों की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है.

