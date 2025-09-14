scorecardresearch
 

Feedback

आप भी रात भर बदलते हैं करवटें, सुकून की नींद के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स 

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी और गहरी नींद बेहद जरूरी होती है. लेकिन आजकल के समय में कई लोगों को रात में अच्छी नींद लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है. यहां हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जो आपको अच्छी नींद लेने में मदद कर सकते हैं.

Advertisement
X
गहरी नींद के लिए अपनाएं ये टिप्स (Photo: Freepik)
गहरी नींद के लिए अपनाएं ये टिप्स (Photo: Freepik)

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी और भोजन के अलावा नींद की भी जरूरत होती है लेकिन कई लोगों को रात में सुकून से सोना नसीब नहीं होता जिसके कारण वो देर रात तक बिस्तर पर बार-बार करवटें बदलते रहते हैं. इसका असर काफी बुरा पड़ता है जिसकी वजह से व्यक्ति सुबह कमजोर और थका हुआ महसूस करता है. अगर आप भी रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आपको इन ट्रिक्स को जरूर अपनाना चाहिए.

अच्छी और गहरी नींद के लिए अपनाएं ये टिप्स

रात को गहरी नींद लेने के लिए आपके लिए अपने रूटीन में कुछ बदलाव करना काफी मददगार हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

man is running
जिम जाने से पहले जरूर कराएं ये टेस्ट्स, हार्ट अटैक का खतरा होगा कम 
woman with beautiful lips
इन वजहों से काले हो जाते हैं होंठ, पिंक लिप्स के लिए अपनाएं ये टिप्स 
हेल्दी लिवर के लिए डाइट में शामिल करें ये 4 फल (Photo- AI generated)
लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं? डाइट में शामिल करें ये 4 फल 
Malaria Vaccine (Photo: AI Generated)
मलेरिया खत्म करने के लिए भारत ने बनाई पहली वैक्सीन! ऐसे करेगी काम 
Cancer Survival rate of India women are more than men
भारत में कैंसर के मामले महिलाओं में अधिक, लेकिन मौत पुरुषों की ज्यादा! 

1-सोने और जागने का एक निश्चित समय तय करें 

नींद के लिए सबसे पहले हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें. इससे आपके शरीर की बॉडी क्लॉक सही रहती है और आपको तय समय पर नींद आनी शुरू हो जाती है.

2- सोने से पहले की दिनचर्या को सुधारें

अगर आपको अच्छे से सोना है और सही टाइम पर उठना है तो सोने से लगभग एक घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी चीजें खुद से दूर कर दें. इनकी नीली रोशनी आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है. 

3- खाने-पीने का ध्यान रखें 

सोने से कुछ घंटे पहले हैवी डिनर करने से बचें. हमेशा सोने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे पहले डिनर करने की आदत बनाएं , इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है.

Advertisement

4-रात में कैफीन से बचें

चाय और कॉफी जैसी चीजें कैफीन से भरपूर होती हैं जो आपकी नींद को बाधित कर सकती हैं.

5- तनाव को कम करें 

तनाव या चिंता नींद में खलल डालता है इसलिए सोने से पहले तनाव देने वाली चीजों या विचारों से दूर रहें. योग और ध्यान जैसी चीजों से मन को शांत करने की कोशिश करें.

6- सोने के लिए अच्छा माहौल है जरूरी

अगर आपका बेडरूम साफ-सुथरा, आरामदायक और शांत होगा तो आपको अच्छी तरह सोने में मदद मिलेगी. सोने का कमरा ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां अंधेरा रहे, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement