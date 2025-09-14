आप भी रात भर बदलते हैं करवटें, सुकून की नींद के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स 

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी और भोजन के अलावा नींद की भी जरूरत होती है लेकिन कई लोगों को रात में सुकून से सोना नसीब नहीं होता जिसके कारण वो देर रात तक बिस्तर पर बार-बार करवटें बदलते रहते हैं. इसका असर काफी बुरा पड़ता है जिसकी वजह से व्यक्ति सुबह कमजोर और थका हुआ महसूस करता है. अगर आप भी रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आपको इन ट्रिक्स को जरूर अपनाना चाहिए.

अच्छी और गहरी नींद के लिए अपनाएं ये टिप्स

रात को गहरी नींद लेने के लिए आपके लिए अपने रूटीन में कुछ बदलाव करना काफी मददगार हो सकता है.

1-सोने और जागने का एक निश्चित समय तय करें

नींद के लिए सबसे पहले हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें. इससे आपके शरीर की बॉडी क्लॉक सही रहती है और आपको तय समय पर नींद आनी शुरू हो जाती है.

2- सोने से पहले की दिनचर्या को सुधारें

अगर आपको अच्छे से सोना है और सही टाइम पर उठना है तो सोने से लगभग एक घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी चीजें खुद से दूर कर दें. इनकी नीली रोशनी आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है.

3- खाने-पीने का ध्यान रखें

सोने से कुछ घंटे पहले हैवी डिनर करने से बचें. हमेशा सोने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे पहले डिनर करने की आदत बनाएं , इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है.

4-रात में कैफीन से बचें

चाय और कॉफी जैसी चीजें कैफीन से भरपूर होती हैं जो आपकी नींद को बाधित कर सकती हैं.

5- तनाव को कम करें

तनाव या चिंता नींद में खलल डालता है इसलिए सोने से पहले तनाव देने वाली चीजों या विचारों से दूर रहें. योग और ध्यान जैसी चीजों से मन को शांत करने की कोशिश करें.

6- सोने के लिए अच्छा माहौल है जरूरी

अगर आपका बेडरूम साफ-सुथरा, आरामदायक और शांत होगा तो आपको अच्छी तरह सोने में मदद मिलेगी. सोने का कमरा ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां अंधेरा रहे, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है.

