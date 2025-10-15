scorecardresearch
 

Feedback

Fenugreek Seeds for weight loss: मोम की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी, बस ऐसे करें मेथी दाना का सेवन

Fenugreek Seeds for weight loss: मेथी दाना कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. मसाले के अलावा अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हैं तो इससे आपको एक या दो नहीं बल्कि ढेरों फायदे हो सकते हैं. यहां हम आपको मेथी दाना के कुछ बेनेफिट्स बता रहे हैं.

Advertisement
X
मेथी दाना वजन घटाने में कैसे मददगार है (Photo: AI generated)
मेथी दाना वजन घटाने में कैसे मददगार है (Photo: AI generated)

मेथी के बीज का इस्तेमाल सदियों से भारत में मसाले के तौर पर होता आ रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेथी दाना कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है. यह अपने पोषक तत्वों, हाई फाइबर और गैलेक्टोमैनन जैसे कई कंपाउंड्स से भरपूर होता है. यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है, भूख को कम करता है और पाचन में सुधार करके वजन घटाने में मदद करता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कैसे मेथी दाना आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है.

भूख कम करने में मददगार 

मेथी के बीजों में मौजूद गैलेक्टोमैनन जैसे कई प्रकार के फाइबर होते हैं जो आपको पेट को भरा हुआ महसूस कराने और भूख कम करने में मदद करते हैं जिससे आप बार-बार खाने से बचते हैं. इस तरह आपके अंदर कैलोरी इनटेक कम जाता है और आपका वजन कंट्रोल में रहता है.

सम्बंधित ख़बरें

Rujuta Diwekar Skincare tips
दिवाली पर हीरोइनों जैसा ग्लो! करीना की न्यूट्रिशनिस्ट के 3 आसान तरीके 
Japanese Man heartbreaking story
बैंक में 4 करोड़ होने के बावजूद दुखी है ये जापानी शख्स, बताई अपनी कहानी 
indoor plants watering timings
Indoor Plants को पानी देने का सही समय क्या है? 
syndrome of kbc kid
KBC बच्चे की टोन पर विवाद: 'Influencer Syndrome'? 
Diwali Gift Hampers ideas
खर्च नहीं होगा ज्यादा! घर पर ही बनाएं शानदार गिफ्ट हैंपर 

मेटाबॉलिज्म को देता है बढ़ावा 

मेथी का सेवन मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है जिससे आपका शरीर तेजी से फैट को जलाता है और आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है.

पाचन में मददगार 

मेथी में मौजूद घुलनशील फाइबर होते हैं जो पाचन के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और पेट फूलने की समस्या को कम करने में मदद करते हैं.

ब्लड शुगर में फायदेमंद 

मेथी दाना में पाए जाने वाले पोषक तत्व ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद करते हैं जिससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है. 

Advertisement

कैसे करें मेथी दाना का सेवन

आप इसे कैसे भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. सबसे अच्छा तरीका है कि रात में मेथी के दानों को भिगों दे और फिर सुबह खाली पेट उसका पानी पिएं. आप मेथी दाना की चाय भी बना सकते हैं जिसमें मेथी दाना, काला नमक और नींबू के रस को मिला सकते हैं.

अगर खाने में इसे शामिल करना है तो मेथी के बीजों या उसका पाउडर को खाना बनाते वक्त मिला सकते हैं. हालांकि वजन घटाने के लिए मेथी दाना तभी फायदेमंद होगा, जब आप इसे बैलेंस्ड डाइट और रेगुरल एक्सरसाइज के साथ सेवन करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement