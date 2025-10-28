scorecardresearch
 

Health and Weight loss: मोम की तरह पिघलेगी शरीर की चर्बी... कमर होगी पतली, बस रोज खाएं ये एक चीज

Fenugreek Seeds for Weight loss: मेथी दाना ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो शरीर को स्वस्थ रखने के अलावा कई परेशानियों में भी मददगार है. अगर आप रोजाना बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के साथ इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है.

वजन घटाने के लिए खाएं मेथी दाना (Photo: AI generated)
Fenugreek Seeds for Weight loss: मेथी के बीज को भारतीय खानपान में मसाले के तौर पर खूब इस्तेमाल किया जाता है. मेथी दाना का स्वाद खाने के जायका को और बढ़ा देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेथी दाना कई गुणों से भी भरपूर होता है और शरीर की कई परेशानियों में मददगार हो सकता है. मेथी दाना में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन्स जैसे ए, बी1, बी2, सी, निकोटिनिक एसिड, नियासिन बायोटिन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं.

ये पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखने, ताकतवर बनाने, भूख कम करने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और पाचन में सुधार करते हैं. मेथी दाना शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है जिससे तेजी से वजन घटाने में मदद मिलती है क्योंकि इनमें फाइबर और गैलेक्टोमैनन की मात्रा ज़्यादा होती है.

इनका सेवन कई तरह से किया जा सकता है. लेकिन वजन घटाने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जरूरी है, तभी मेथी दाना से वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

वजन घटाने के लिए कैसे खाएं मेथी दाना
1-वजन घटाने के लिए सबसे सरल और असरदार तरीका है कि आप रात भर के लिए एक चम्मच मेथी दाना को पानी में भिगो दें और फिर सुबह खाली पेट उस पानी को पिएं.

2-इसके अलावा आप एक कप पानी में एक छोटा चम्मच मेथी के बीजों को कुछ मिनट तक उबालें और फिर चाय की तरह पिएं.

3-बीजों को पीसकर पाउडर बनाकर कई दिनों के लिए स्टोर किया जा सकता है. आप इस पाउडर को सब्जी, दही, स्मूदी या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं.

3- मेथी के बीजों को लगभग 12 घंटे भिगोएं और फिर पानी निकालकर उन्हें एक नम कपड़े में लपेटकर 2-3 दिनों तब तक रखें जब तक कि वो अंकुरित न हो जाएं. अंकुरित मेथी को नाश्ते में खा सकते हैं.

कैसे वजन घटाने में मददगार है मेथी दाना

मेथी के बीजों में मौजूद घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है जिससे भूख कम लगती है.

मेथी का पानी पीने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे शरीर को एक्स्ट्रा फैट जलाने में मदद मिलती है.

मेथी दाना में पाए जाने वाले पोषक तत्व पाचन को तेज करने में मदद करते हैं और पेट फूलने की समस्या को कम करते हैं.

मेथी को अपने डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी है या आप डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं तो इससे आपके ब्लड शुगर पर असर पड़ सकता है.

