Fenugreek seeds: मक्खन की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी, बस ऐसे करें मेथी दाने का सेवन

मेथी के बीज पेट की चर्बी कम करने में काफी मददगार हो सकते हैं क्योंकि इनमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं. हालांकि वजन घटाने के लिए इनका संतुलित डाइट और लाइफस्टाइल के साथ सही तरीके से सेवन करना जरूरी है.

मेथी दाना के फायदे (Photo: AI generated)
पिछले कुछ सालों में जिस तरह तकनीक ने तेजी हासिल की है, उतनी ही तेजी से इंसानों में शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी बढ़ गई है. पेट की चर्बी या एब्डोमिनल फैट मौजूद दौर में सबसे बड़ी चिंता है क्योंकि लोग अब कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनका काम ऑफिस में बस दिन भर कुर्सी पर बैठकर होता है. इसकी वजह से उनकी जीवनशैली काफी खराब हो गई है. इसके बुरे असर शरीर के कई हिस्सों में चर्बी जमा होने के रूप में दिखते हैं जिनमें सबसे खतरनाक है पेट की चर्बी. पेट की चर्बी को विसरल फैट भी कहा जाता है.

कैसे कम करें बेली फैट

हार्वड हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह की चर्बी की खास बात यह है कि यह पेट के बाकी अंगों को घेर लेती है जिससे उनके कामकाज पर असर पड़ता है और व्यक्ति में क्रॉनिक डिसीस का खतरा रहता है. पेट की चर्बी कम करना भी इतना आसान नहीं होता है लेकिन इसे सही तरीके और प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है जिसके लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करने होंगे. वजन घटाने और बेली फैट कम करने के लिए हेल्दी डाइट और रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए.

मेथी के बीज कर सकते हैं मदद

मेथी के बीज पेट की चर्बी कम करने में काफी मददगार हो सकते हैं. भारतीय, ग्रीक, मिस्र और रोमन संस्कृति में लोग हजारों सालों से मेथी के बीजों का इस्तेमाल मसाले के अलावा औषधि के रूप में भी करते आ रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन पेट की चर्बी कम करने में भी मेथी दाना आपकी मदद कर सकता है.

क्यों मेथी दाना है फायदेमंद

मेथी दाना में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप बार-बार खाने से बचते हैं. इससे पेट की चर्बी कम होती है. मेथी दाना में मौजूद घुलनशील फाइबर जैसे गैलेक्टोमानन पाचन को तेज करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है जिससे खाने की क्रेविंग कम होती है. मेटाबॉलिज्म तेज होने से आपका शरीर तेजी से एक्स्ट्रा फैट जलाता है.

कैसे करें मेथी दाना का सेवन

सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि आप एक चम्मच मेथी दाना को एक गिलास पानी में रातभर के लिए भिगोकर रख दें. इसके बाद सुबह इस पानी को छान लें और खाली पेट पी लें. आप चाहें तो भीगे हुए दाने भी खा सकते हैं. 

दूसरा तरीका है कि आप मेथी के दानों को हल्का भूनकर पीस लें और आधा चम्मच पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं. आप इस पाउडर को सूप या जूस में डालकर भी सकते हैं.

