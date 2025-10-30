Fatty Liver: चाय की चुस्की से कम होगा फैटी लिवर का खतरा, AIIMS डॉक्टर ने दी ये सलाह

Fatty Liver Detox Drink: अगर आपको काली चाय पसंद है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप अपनी इस फेवरेट ड्रिंक को एंटी- इंफ्लेमेटरी पावरहाउस में बदल सकते हैं. ये आपको चाय की लालसा को शांत करने का एक स्मार्ट तरीका हो सकता है. इसके लिए आपको अपनी रोज की चाय में कुछ चीजें मिलानी हैं और इसे थोड़ा अलग तरीके से तैयार भी करना होगा.

एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कुछ समय पहले एक इंस्टाग्राम रील में पांच आसान चरण बताए जो आपकी ब्लैक टी को सूजन रोकने वाले पावरहाउस में बदलने की कला के बारे में बताया.

चाय पीने का यह तरीका आपके शरीर में सूजन कम करने, आंतों की परत को आराम देने, जलन कम करने और आंत के माइक्रोबायोम में संतुलन लाने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं कि अपनी साधारण ब्लैक टी को पावर टी कैसे बना सकते हैं.

पहला चरण

इसके लिए आपको रेगुलर टी की जगह ब्लैक टी की पत्तियों का इस्तेमाल करना है. सबसे पहले पत्तियों को पानी में उबालकर शुरुआत करें. वीडियो में उन्होंने बताया है कि ये टी पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती है.

दूसरा चरण

इसे उबालते समय इसमें ताजा अदरक का एक छोटा टुकड़ा डालें. यह आंत की हेल्थ को बढ़ाता है और पाचन में सहायता करता है.

तीसरा चरण

कुछ इलायची के दानों को कुचलकर इसमें डालें. ये सूजन को कम करने में मदद करते हैं और बिना चीनी के एक प्राकृतिक मीठी सुगंध प्रदान करते हैं.

चौथा चरण

लौंग का एक छोटा टुकड़ा डालें. इसमें यूजेनॉल होता है. यह एक ऐसा कंपाउंड है जो लिवर के कार्य को बेहतर बनाता है.

पांचवां चरण

चाय तैयार होने के बाद इसे छान लें और थोड़ा ठंडा होने दें. चाहें तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं.

