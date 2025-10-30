scorecardresearch
 

Feedback

Fatty Liver: चाय की चुस्की से कम होगा फैटी लिवर का खतरा, AIIMS डॉक्टर ने दी ये सलाह

Fatty Liver Detox Drink: क्या आप भी उन लोगों में हैं जिनका दिन बिना चाय पिए नहीं गुजरता है. लेकिन चाय सेहत के लिए कुछ खास हेल्दी नहीं होती है. अगर आप भी रोज की साधारण चाय को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं जो आपकी चाय को हेल्दी भी बनाएंगी और उसका जायका भी बढ़ाएंगी.

Advertisement
X
फैटी लिवर के लिए इस तरह पिएं चाय (Photo: AI generated)
फैटी लिवर के लिए इस तरह पिएं चाय (Photo: AI generated)

Fatty Liver Detox Drink:  अगर आपको काली चाय पसंद है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप अपनी इस फेवरेट ड्रिंक को एंटी- इंफ्लेमेटरी पावरहाउस में बदल सकते हैं. ये आपको चाय की लालसा को शांत करने का एक स्मार्ट तरीका हो सकता है. इसके लिए आपको अपनी रोज की चाय में कुछ चीजें मिलानी हैं और इसे थोड़ा अलग तरीके से तैयार भी करना होगा.

एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कुछ समय पहले एक इंस्टाग्राम रील में पांच आसान चरण बताए जो आपकी ब्लैक टी को सूजन रोकने वाले पावरहाउस में बदलने की कला के बारे में बताया.

चाय पीने का यह तरीका आपके शरीर में सूजन कम करने, आंतों की परत को आराम देने, जलन कम करने और आंत के माइक्रोबायोम में संतुलन लाने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं कि अपनी साधारण ब्लैक टी को पावर टी कैसे बना सकते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saurabh Sethi MD MPH | Gastroenterologist (@doctor.sethi)

सम्बंधित ख़बरें

Vitamin D Deficiency Signs
सूरज की रोशनी वाला देश, फिर भी हर दूसरे व्यक्ति में विटामिन D की कमी, लाखों लोगों पर हुई स्टडी 
sleeping issues
अपने पार्टनर से अलग बिस्तर पर सो रहे लोग, हैरान कर देगी वजह 
Dry eyes
Delhi: बढ़े ड्राई आई के मामले, डॉक्टर ने दी चेतावनी 
Freezing rice health effect
क्या फ्रिज में रखा चावल दोबारा गर्म करके खाना सही?  
protein sources of egg alternative
प्रोटीन चाहिए लेकिन अंडा नहीं खा सकते, ये हैं Eggs के विकल्प 

पहला चरण
इसके लिए आपको रेगुलर टी की जगह ब्लैक टी की पत्तियों का इस्तेमाल करना है. सबसे पहले पत्तियों को पानी में उबालकर शुरुआत करें. वीडियो में उन्होंने बताया है कि ये टी पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती है.

दूसरा चरण

इसे उबालते समय इसमें ताजा अदरक का एक छोटा टुकड़ा डालें. यह आंत की हेल्थ को बढ़ाता है और पाचन में सहायता करता है.

Advertisement

तीसरा चरण

कुछ इलायची के दानों को कुचलकर इसमें डालें. ये सूजन को कम करने में मदद करते हैं और बिना चीनी के एक प्राकृतिक मीठी सुगंध प्रदान करते हैं.

चौथा चरण

लौंग का एक छोटा टुकड़ा डालें. इसमें यूजेनॉल होता है. यह एक ऐसा कंपाउंड है जो लिवर के कार्य को बेहतर बनाता है.

पांचवां चरण
चाय तैयार होने के बाद इसे छान लें और थोड़ा ठंडा होने दें. चाहें तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement