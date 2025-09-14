scorecardresearch
 

Feedback

जिम जाने से पहले जरूर कराएं ये टेस्ट्स, हार्ट अटैक का खतरा होगा कम

पिछले कुछ समय में हमारे सामने आए बहुत से मामले आए जिनमें जिम करते हुए बेहद कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक या कार्डिएक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिम शुरू करने से पहले कुछ टेस्ट्स जरूर करा लेने चाहिए.

Advertisement
X
जिम ज्वॉइन करने से पहले कराएं ये टेस्ट (Photo: Freepik)
जिम ज्वॉइन करने से पहले कराएं ये टेस्ट (Photo: Freepik)

पिछले कुछ समय में जिम जाने वाले लोगों में दिल के दौरे पड़ने के आंकड़े काफी बढ़े हैं, खासकर इनमें वो लोग शामिल रहे जो 50 साल से कम उम्र के थे. स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिम जाने से पहले कुछ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, खासकर अगर आपके परिवार में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग की हिस्ट्री रही है तो आपको वर्कआउट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और साथ ही जिम जाने या घर पर इंटेंस वर्कआउट शुरू करने से पहले कुछ हेल्थ चेकअप्स जरूर कराने चाहिए. ये हेल्थ चेकअप्स आपके दिल की सेहत की जानकारी देंगे और उसे स्वस्थ रखने में मदद करेंगे.

जिम से पहले जरूर कराएं ये टेस्ट्स

अंग्रेजी वेबसाइट 'हिंदुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑर्थोपैथ और स्पोर्ट्स सर्जन डॉक्टर ओबैदुर रहमान ने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही जरूरी संदेश देते हुए कहा था, 'जिम में अचानक कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की खबरों के इस दौर में आपको जिम शुरू करने से पहले पांच टेस्ट्स जरूर करवाने चाहिए.' 

सम्बंधित ख़बरें

woman with beautiful lips
इन वजहों से काले हो जाते हैं होंठ, पिंक लिप्स के लिए अपनाएं ये टिप्स 
हेल्दी लिवर के लिए डाइट में शामिल करें ये 4 फल (Photo- AI generated)
लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं? डाइट में शामिल करें ये 4 फल 
Malaria Vaccine (Photo: AI Generated)
मलेरिया खत्म करने के लिए भारत ने बनाई पहली वैक्सीन! ऐसे करेगी काम 
Cancer Survival rate of India women are more than men
भारत में कैंसर के मामले महिलाओं में अधिक, लेकिन मौत पुरुषों की ज्यादा! 
knee problems
युवाओं को घेर रहा घुटनों का दर्द, इस उम्र के बीच ज्यादा रिस्क 

उन्होंने कहा, 'सुंदर दिखने की दौड़ में हम उस एक अंग को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें जिंदा रखता है. आपका दिल. इसलिए अगर आपने अभी-अभी वर्कआउट शुरू किया है या करने की योजना बना रहे हैं तो पहले दिल की सेहत का हाल बताने वाले ये 5 टेस्ट्स जरूर करवा लें.'

डॉ. रहमान ने आगे कहा, ये टेस्ट्स लग्जरी या बहुत महंगे नहीं हैं. ये जीवन रक्षक हैं, खासकर अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है. आपके परिवार में पहले से ही ये समस्याएं रही हैं या आप जिम में कड़ी मेहनत करते हैं. उन्होंने कहा कि दिल के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए ये बहुत जरूरी हैं. 

Advertisement

क्या हैं वो टेस्ट्स

1. ईसीजी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) - बेसलाइन रिदम

2. 2डी इको - स्ट्रक्टचर हार्ट डिसीस

3. टीएमटी (ट्रेडमिल टेस्ट) - तनाव का आकलन करने के लिए

4. हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन + एनटी-प्रोबीएनपी - साइलेंट कार्डिएक स्ट्रेन, एचएससीआरपी और ईएसआर

5. लिपिड प्रोफाइल + एचबीए1सी - मेटाबॉलिक रेड फ्लैग्स

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement