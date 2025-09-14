जिम जाने से पहले जरूर कराएं ये टेस्ट्स, हार्ट अटैक का खतरा होगा कम

पिछले कुछ समय में जिम जाने वाले लोगों में दिल के दौरे पड़ने के आंकड़े काफी बढ़े हैं, खासकर इनमें वो लोग शामिल रहे जो 50 साल से कम उम्र के थे. स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिम जाने से पहले कुछ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, खासकर अगर आपके परिवार में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग की हिस्ट्री रही है तो आपको वर्कआउट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और साथ ही जिम जाने या घर पर इंटेंस वर्कआउट शुरू करने से पहले कुछ हेल्थ चेकअप्स जरूर कराने चाहिए. ये हेल्थ चेकअप्स आपके दिल की सेहत की जानकारी देंगे और उसे स्वस्थ रखने में मदद करेंगे.

जिम से पहले जरूर कराएं ये टेस्ट्स

अंग्रेजी वेबसाइट 'हिंदुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑर्थोपैथ और स्पोर्ट्स सर्जन डॉक्टर ओबैदुर रहमान ने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही जरूरी संदेश देते हुए कहा था, 'जिम में अचानक कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की खबरों के इस दौर में आपको जिम शुरू करने से पहले पांच टेस्ट्स जरूर करवाने चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'सुंदर दिखने की दौड़ में हम उस एक अंग को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें जिंदा रखता है. आपका दिल. इसलिए अगर आपने अभी-अभी वर्कआउट शुरू किया है या करने की योजना बना रहे हैं तो पहले दिल की सेहत का हाल बताने वाले ये 5 टेस्ट्स जरूर करवा लें.'

डॉ. रहमान ने आगे कहा, ये टेस्ट्स लग्जरी या बहुत महंगे नहीं हैं. ये जीवन रक्षक हैं, खासकर अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है. आपके परिवार में पहले से ही ये समस्याएं रही हैं या आप जिम में कड़ी मेहनत करते हैं. उन्होंने कहा कि दिल के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए ये बहुत जरूरी हैं.

क्या हैं वो टेस्ट्स

1. ईसीजी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) - बेसलाइन रिदम

2. 2डी इको - स्ट्रक्टचर हार्ट डिसीस

3. टीएमटी (ट्रेडमिल टेस्ट) - तनाव का आकलन करने के लिए

4. हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन + एनटी-प्रोबीएनपी - साइलेंट कार्डिएक स्ट्रेन, एचएससीआरपी और ईएसआर

5. लिपिड प्रोफाइल + एचबीए1सी - मेटाबॉलिक रेड फ्लैग्स

