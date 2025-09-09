scorecardresearch
 

Feedback

पूरे हफ्ते का खाना फ्रिज में रखते हैं इमरान हाशमी, जानें कितना है सेफ

बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोग अक्सर एक बार में ही ज्यादा खाना बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं और हफ्ते भर तक खाते हैं. एक्टर इमरान हाशमी भी स्टोर किया हुआ खाना खाते हैं, आइए जानते हैं कि स्टोर किया हुआ खाना कितना सेफ है.

Advertisement
X
कब तक फ्रिज में खाना स्टोर करके रखना चाहिए. (Photo:Instagram/@therealemraan)
कब तक फ्रिज में खाना स्टोर करके रखना चाहिए. (Photo:Instagram/@therealemraan)

सेलिब्रिटीज और फिटनेस फ्रीक लोग एक्सरसाइज के साथ-साथ अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखते हैं. इसी के चलते बैच कुकिंक और मील प्रीपिंग का क्रेज लोगों के बीच तेजी से बढ़ रहा है. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने अपनी डाइट को लेकर चर्चा की. उन्होंने बताया कि वो पिछले कई साल से एक ही डाइट फॉलो कर रहे है, पूरे दिन वो एक ही जैसा खाना खाते हैं. इस वजह से उनका कुक एक बार में पूरे हफ्ते का खाना बनाकर फ्रिज में स्टोर कर देता है, ताकि पूरे हफ्ते वो आराम से उसे खा सकें. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इतने लंबे समय तक खाना फ्रिज में रखना वाकई सुरक्षित है?

क्या होती है मील प्रीपिंग?

कुछ लोग ज्यादा खाना पकाकर उसे फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि इससे उनका काम आसान हो जाता है. पहले से खाना तैयार करना और फिर उसे स्टोर करने को ही मील प्रीपिंग कहा जाता है. फ्रिज में रखे खाने को लेकर कई दावे किए जाते हैं कि ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए,फ्रिज में लंबे समय तक खाना रखने से उसके पोषक तत्व कम हो सकते हैं खासकर विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जैसे फूड्स.

एक्सपर्ट्स की राय

दिल्ली की न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मल्होत्रा ​​के अनुसार,' रेफ्रिजरेशन और स्टोर के प्रोसेस के दौरान जरूरी पोषक तत्वों का नुकसान होता है, लंबे समय तक रखने से खाना अपना स्वाद, टेक्सचर और न्यूट्रिशन वैल्यू भी खोने लगता है। विटामिन C और B ग्रुप विटामिन सबसे जल्दी डिग्रेड होते हैं. फलों और सब्जियों को फ्रिज में रखते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कम टेम्परेचर से फ्रीज इंजरी हो सकती है.'

सम्बंधित ख़बरें

Tamannaah Bhatia (Photo: Instagram/@tamannaahspeaks)
वाइन-रेड शिमरी गाउन में तमन्ना भाटिया का जलवा, दिखाई अदाएं 
healthy snacks
बिना भूखे रहे वजन घटाना होगा आसान, खाएं ये 5 सुपर हेल्दी स्नैक्स, छटपट हो जाते हैं तैयार 
Cinnamon Water for Glowing Skin Natural Weight Loss
वजन घटाने के साथ चाहते हैं ग्लोइंग स्किन? इन 3 तरीकों से करें दालचीनी का सेवन 
Kid in hospital bed
महाराष्ट्र में 10 साल के बच्चे की मौत, छोटी उम्र में क्यों बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले... जानें लक्षण और बचाव 
bowl of soaked chana
रोज नाश्ते में खाएं एक कटोरी भीगे हुए चने, शरीर को मिलेंगे जबरदस्त फायदे 
Advertisement

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कहा कि बचे हुए खाने को पकाने के 2 घंटे के अंदर खाने को एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दें.सही टेम्परेचर में रखने से खाना खराब नहीं होता है, उसे आप 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं.

डॉ. रूपाली दत्ता का कहना कि अगर खाने को सही तरीके से स्टोर किया जाए. तो वो आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक नहीं होता. पके हुए खाने को ठंडा होने के बाद ही फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहिए. नॉन वेज को 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए. 

कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पका हुआ खाना 3–4 दिन तक फ्रिज में सुरक्षित रहता है, इसके बाद उसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है. चावल, दाल या सब्जी जैसे वेजिटेरियन फूड को 3–4 दिन तक रखा जा सकता है, जबकि मीट, चिकन या फिश जैसे नॉनवेज आइटम्स सिर्फ 2–3 दिन ही सुरक्षित रहते हैं. पूरे हफ्ते तक खाने को अगर सिर्फ फ्रिज में रखा जाए तो उसमें लिस्टेरिया और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया के पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं.

कुक्ड फूड को कैसे रखें? 

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानि यूएसडीए के अनुसार, कुक्ड फूड को 2 घंटे से ज्यादा समय हो जाए तो उसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. इसके बाद माइक्रोब्स और बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं. 

Advertisement

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपको लंबे समय तक खाना स्टोर करना है तो सिर्फ 2–3 दिन का खाना फ्रिज में रखें और बाकी डीप फ्रीजर में स्टोर करें. फ्रीजर में खाना कई हफ्तों तक सुरक्षित रहता है,खाने के समय छोटे-छोटे हिस्सों में निकालकर दोबारा गर्म करें. लेकिन गर्म करने के बाद दोबारा खाने को स्टोर करने से बचें.

आपकी लाइफस्टाइल को बैच कुकिंग बेशक आसान बना सकती है,लेकिन सेहत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए. पूरा हफ्ता का पका हुआ खाना सिर्फ फ्रिज में रखना सुरक्षित नहीं है, सही तरीका यही है कि खाना छोटे हिस्सों में बांटकर कुछ फ्रिज में और बाकी फ्रीज में रखें. ऐसा करने से आपके खाने का न तो स्वाद खराब होगा और न आपकी सेहत पर असर पड़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement