How To Protect From Dengue: इमरान हाशमी को हुआ डेंगू, जानिए मानसून में इससे बचने के आसान तरीके

How To Protect From Dengue: एक्टर इमरान हाशमी को डेंगू हो गया है. अगर इमरान डेंगू से पीड़ित हो सकते हैं, तो आपको भी हो सकता है क्योंकि भारत में मानसून जल्दी आ गया है. ऐसे समय में लोगों को डेंगू से सावधान रहने की जरूरत है इसलिए, हमें इसके लक्षणों को पहचानना और इससे बचने के तरीके जानना जरूरी है ताकि आप सुरक्षित रह सकें.

Advertisement

X