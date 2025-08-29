scorecardresearch
 

रोजाना हेल्दी डाइट के साथ खाएं ये एक फल, विटामिन सी की कमी होगी पूरी

शरीर में विटामिन सी बढ़ाने का जब भी जिक्र होता है तो हर किसी के मन में सबसे पहले नींबू, संतरा, मौसमी जैसे फलों का ही ख्याल आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमतौर पर ज्यादातर सीजन में पाया जाने वाला अमरूद सस्ता होने के साथ ही विटामिन सी के रिच सोर्सेस में एक है.

रोज अमरूद खाने से शरीर को मिलेंगे ये फायदे (Photo: AI generated)
अमरूद एक ऐसा फल है जो कीमत में बाकी फलों की तुलना में सस्ता होता है लेकिन फायदों के मामले में उतना ही तेज होता है. इसे खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं, खासकर इसके विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होने की वजह से इसे आप अपनी डेली डाइट में शामिल कर कई बेनेफिट्स उठा सकते हैं.

अमरूद शरीर की इम्युनिटी, पाचन और गट हेल्थ ब्लडप्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद हो सकता है. यह दिल की सेहत में सुधार करता है, ये स्किन, बालों के लिए बहुत अच्छआ होता है और यह आपको वेट मैनेज करने में भी मदद करता है. यहां हम आपको इसके कुछ फायदे बता रहे हैं.

पाचन तंत्र के लिए होता है फायदेमंद
अमरूद में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है जिससे यह आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और कब्ज जैसी दिक्कतों को रोकता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके गट के माइक्रोबायोम को भी सपोर्ट करते हैं.

स्किन को बनाता है हेल्दी
अमरूद विटामिन सी और बीटा-कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. विटामिन सी त्वचा के लिए कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है और फ्री रैडिकल्स से भी लड़ता है जो एजिंग को तेज करने के लिए जाने जाते हैं. इस तरह अमरूद का रोजाना सेवन आपको लंबे समय तक जवान रखने में मदद कर सकता है.

इम्युनिटी के लिए मददगार

चूंकि अमरूद विटामिन सी बढ़िया स्रोत होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है. यह श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है और संक्रमणों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है. इससे आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता तेज होती है और आप बार-बार बीमार होने से बचते हैं.

दिल की सेहत में सहायक
अमरूद में मौजूद पोटैशियम होता है जो ब्लडप्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है और इसका घुलनशील फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है. इस तरह ये आपके लिए दिल के रोग का रिस्क कम कर सकता है.

