Health and Fitness: किडनी का फिल्टर हो जाएगा तेज और घटेगा Failure का रिस्क, खाएं ये फूड्स

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के लिए फिल्टर का काम करती हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है. किडनी खून साफ करके टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं और हार्मफुल लिक्विड्स भी फिल्टर आउट करती हैं. किडनी को हेल्दी रखने और बीमारियों से दूर रखने के लिए सही और पोषक तत्वों से भरपूर चीजें खाना जरूरी है. यहां हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स बता रहे हैं जिन्हें हेल्द डाइट के साथ सेवन करने पर ये किडनी पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं और उनकी काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं.

1. सेब

अमेरिका के नेशनल किडनी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेब किडनी के फंक्शन्स को बेहतर रखने में मदद कर सकता है. इसलिए ये किसी वरदान से कम नहीं है. सेब में काफी फाइबर और ढेरों एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं. ये शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं जिससे किडनी पर दबाव कम पड़ता है और वो अच्छी तरह काम करती है.

2. लाल शिमला मिर्च

लाल शिमला मिर्च किडनी के लिए सबसे बेहतरीन सब्जियों में से एक है. इसमें पोटैशियम बहुत कम होता है लेकिन विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी6 भरपूर मात्रा में होता है. ये एंटीऑक्सिडेंट्स किडनी की कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर रखने में मदद करते हैं. ये किडनी के फिल्टरेशन के काम को भी सुधारने में मदद करते हैं.

3. बेरीज

स्ट्रॉबेरी, रैस्पबेरीज, ब्लैकबेरीज, जामुन और ब्लूबेरीज जैसे छोटे फल शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स का पावरहाउस हैं. ये शरीर में सूजन (Inflammation) को कम करने में मदद करती हैं और किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाती हैं. इनमें भी पोटैशियम और फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है जो इन्हें किडनी की सेहत के लिए सुरक्षित बनाती है.

4. ब्रोकली

ब्रोकली विटामिन सी, विटामिन के और फोलेट का अच्छा स्रोत होती है. ये शरीर को डिटॉक्स करने वाले एंजाइमों को सपोर्ट करती है और किडनी फंक्शन्स को बेहतर रखने में मदद करती है. यह एक कम प्रोटीन वाली सब्जी है इसलिए इसका सेवन किडनी की समस्याओं वाले लोगों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है. ब्रोकली में मौजूद विटामिन सी इम्युनिटी भी तेज करता है जिससे आप बार-बार बीमार होने से बचते हैं.

5. लहसुन

लहसुन आपकी किडनी को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है. लहसुन में कई खास शक्तिशाली कंपाउंड्स होते हैं जो किडनी की सेल्स (कोशिका) को डैमेज होने से बचाते हैं. ये सूजन को भी कम करते हैं जिससे किडनी का फंक्शन्स बेहतर रहता है.

