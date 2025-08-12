महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट की नहीं है जरूरत, रोज सुबह ये हर्बल ड्रिंक पीकर मिल सकती है ग्लोइंग स्किन

अक्सर सुबह उठते समय हम महसूस करते हैं कि हमारी स्किन सुस्त, खींची हुई या सूजी हुई लग रही है. कभी-कभी स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल भी नजर आता है. कई लोग इसे केवल बाहर की समस्या समझ कर तुरंत क्रीम या फेसवॉश की तरफ दौड़ते हैं. लेकिन योग और आयुर्वेद के अनुसार, स्किन हमारी आंतरिक सेहत का आईना होती है. स्किन की ये समस्याएं केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर के इंबैलेंस, जैसे पाचन की कमजोरी, आंतरिक गर्मी या विषाक्त पदार्थों के जमा होने का संकेत भी हो सकती हैं.

आयुर्वेद और योग में इस स्थिति में शरीर की गहराई से देखभाल करने पर जोर दिया जाता है. इसमें बाहरी उपायों की तुलना में अंदरूनी सफाई और बैलेंस बनाए रखना ज्यादा जरूरी माना जाता है. खासतौर पर सुबह के वक्त क्या खाना या पीना चाहिए, इसका बहुत बड़ा असर होता है.

हम आपको एक ऐसी हर्बल ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी स्किन और पूरे शरीर की आंतरिक सफाई में मदद करती है. यह ड्रिंक मंगिष्ट (मैंगोस्टीन) और मुलेठी (मुलेठी की जड़) से बनती है. मंगिष्ट में ऐसे तत्व होते हैं जो खून की सफाई करते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, इंफ्लेमेशन कम करने और कीटाणुनाशक गुण भी पाए जाते हैं. दूसरी ओर, मुलेठी इंफ्लेमेशन को घटाती है और हार्मोन के बैलेंस में मदद करती है. दोनों मिलकर लिवर के डिटॉक्सीफिकेशन में मदद करते हैं, शरीर की आंतरिक गर्मी और रेडनेस को कम करते हैं. इस तरह यह ड्रिंक सेंसिटिव स्किन के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित सेफ मानी जाती है.

कैसे बनाएं ये ड्रिंक

- आधा चम्मच मंगिष्ट पाउडर और आधा चम्मच मुलेठी पाउडर लें.

- इसे 1.5 कप गर्म पानी में मिलाएं.

- आप चाहें तो इसमें सूखी गुलाब की पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं.

- इसे 2-3 मिनट तक ढक कर रहने दें.

- फिर छानकर इसे रोजाना खाली पेट 3-4 हफ्ते तक पिएं.

इस ड्रिंक के लगातार सेवन से कई फायदे देखने को मिलते हैं. शुरुआत में इंफ्लेमेशन कम होती है और दूसरे हफ्ते में स्किन में चमक महसूस होती है. ये ड्रिंक खासकर गर्मियों की समस्याएं जैसे मुंहासे और स्किन की रेडनेस में बहुत फायदेमंद होती है.

ध्यान रखें कि स्किन की सुंदरता और चमक सीधे हमारे शरीर के अंदर के बैलेंस और डिटॉक्स पर निर्भर करती है. रोजाना योग करना, सही खान-पान और हर्बल ड्रिंक्स के सेवन से हम अपनी स्किन को हेल्दी और चमकदार बना सकते हैं. सुबह की शुरुआत अगर हम अपने शरीर की अंदरूनी हेल्थ से करें, तो दिनभर की स्किन की समस्याएं दूर रहती हैं और हमें नेचुरल हेल्दी चमक मिलती है.

