लोहे के बर्तन में खाना बनाने से वाकई आयरन मिलता है? जानें बरसों पुराने दावे का सच

शरीर के लिए आयरन बाकी विटामिन्स और मिनरल्स की तरह ही एक पोषक तत्व है जिसकी जरूरत दिल को शरीर में ऑक्सिजन पंप करने से लेकर कई कामों में होती है. हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लोहे के बर्तन में खाना बनाने से लोहे का कुछ अंश मिलने के कारण खाने में आयरन की मात्रा बढ़ सकती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई लोहे के बर्तन में खाना बनाने से खाने में आयरन बढ़ जाता है.

क्या लोहे के बर्तन में खाना पकाने से आयरन मिलता है

अमेरिका की 'कोलंबिया हेल्थ' वेबसाइट के अनुसार, लोहे के बर्तनों में खाना पकाना शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाने का एक अच्छा और आसान तरीका है. यह तब काम करता है जब खाने में मौजूद एसिड बर्तन के आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे खाने में थोड़ी मात्रा में आयरन मिल जाता है. लोहे के बर्तन में पका हुआ खाना खाने पर शरीर इस आयरन को सोख लेता है.

हालांकि खाने में आयरन की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप क्या पका रहे हैं और कैसे पका रहे हैं. जब आप लंबे समय तक ज्यादा तापमान पर खट्टी चीजें पकाते हैं तो वो खाना सबसे ज्यादा आयरन सोखता है. उदाहरण के लिए टमाटर से बना स्टू जो धीमे-धीमे पकाया जाता है, उसमें लोहे के पैन में तेजी से तले अंडे की तुलना में ज्यादा आयरन होगा. ऐसी कई सबूत हैं कि लोहे के पैन में खाना पकाने से महिलाओं को उनकी रोजाना की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त आयरन मिल सकता है.

आयरन क्या है और इसकी कितनी मात्रा रोजाना लेनी चाहिए?

आयरन एक मिनरल है जिसका इस्तेमाल शरीर के विकास और स्वस्थ रहने के लिए होता है. आपका शरीर आयरन का इस्तेमाल हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बनाने के लिए करता है जो लाल रक्त कोशिकाओं (रेड ब्लड सेल्स) में मौजूद प्रोटीन हैं और ये शरीर की मांसपेशियों तक ऑक्सिजन पहुंचाते हैं.

क्या आयरन ज्यादा खाना नुकसानदायक है?

ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज नुकसानदायक हो सकती है. अगर आप लगातार ज्यादा आयरन का सेवन करते हैं तो आपके पेट की परत में सूजन हो सकती है और पेट के अल्सर का खतरा बढ़ सकता है. आयरन का ज्यादा सेवन करने से शरीर को जिंक सोखने में भी मुश्किल हो सकती है जो विकास, वृद्धि और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी एक और मिनरल है.

