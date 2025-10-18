एक मिनट में पहचानें नकली खोया! दिवाली पर इन आसान टिप्स से करें असली की पहचान

दिवाली का त्योहार ढेर सारी खुशियां और मीठापन लेकर आता है और बाजारों में मिठाइयों की दुकान पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है. मगर इस बीच लखनऊ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आठ क्विंटल से ज्यादा नकली खोया बरामद किया है.फेस्टिवल सीजन में बड़ी मात्रा में नकली और मिलावटी मिठाइयों की बिक्री शुरू हो जाती है.

हर घर की रौनक खोया (मावा) से बनी मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन और बर्फी होते हैं. लेकिन नकली खोया से बनी मिठाइयां खाना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए नकली और असली खोया की पहचान करना बहुत जरूरी है. आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप आसानी से नकली खोए की घर पर ही पहचान कर पाएंगे.

कैसे बनता है नकली खोया?

सबसे पहले तो यह बात जान लीजिए कि नकली खोया अक्सर मैदा, स्टार्च, सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट, और वनस्पति तेल जैसी हानिकारक चीजों से बनाया जाता है. घर पर खोया की पहचान करना मुश्किल नहीं है, असली खोया हल्का क्रीम या पीले रंग का होता है और उसमें हल्की दूध जैसी खुशबू आती है. असली खोया बनाते समय थोड़ा दानेदार और नर्म होता है, जबकि नकली खोया बहुत सफेद, चिकना या प्लास्टिक जैसा नजर आता है.

घर पर नकली खोया की पहचान कैसे करें?

हाथ से रगड़ें: खोए को हथेली पर रगड़ने से अगर उसमें से घी छूटे और मीठी खुशबू आए, तो समझ लीजिए कि वो असली है. नकली होने पर यह चिपचिपा लगेगा.

गोली बनाकर देखें: खोए की गोली बनाने पर अगर वह टूटने लगे या उसमें दरार आए, तो उसमें जान लीजिए कि ये मिलावटी खोया है क्योंकि असली खोया नहीं टूटता है.

गरम करके देखें: खोया का एक टुकड़ा गरम करके देखें, अगर वह घी छोड़ना शुरू कर दे, तो समझ जाइए कि वो असली है. अगर वो पानी छोड़ें तो खोया नकली है.

स्वाद/चखकर देखें: असली खोया मुंह में डालते ही घुल जाएगा और दूध जैसा हल्का मीठा टेस्ट लगेगा. मगर वहीं, नकली खोया मुंह में चिपकेगा.

आयोडीन टेस्ट: गरम पानी में खोया घोलकर उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालें. अगर खोए का रंग नीला हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसमें स्टार्च यानी मिलावट है.

---- समाप्त ----