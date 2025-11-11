Dharmendra Fitness: फिटनेस के दीवाने धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में भी नहीं छोड़ा जिम, वेट ट्रेनिंग के गिना चुके हैं फायदे

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो चुका है. उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. पूरे फिल्मी जगत में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई है. अपने जज्बे और जोश से सबको प्रेरित करने वाले धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बीते दिन खबर आई कि उन्हें वेंटिलर पर शिफ्ट किया गया था.



लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो दोबारा वायरल हो रहे हैं, जिनमें धर्मेंद्र अपने फिटनेस रूटीन के बारे में बात करते नजर आते हैं. कभी बॉलीवुड के ‘हीमैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र का 89 की उम्र में एक्सरसाइज करना आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है. वह वीडियो में वेट ट्रेनिंग करते और स्विमिंग पूल में एक्सरसाइज करते नजर आ रहे थे.

और पढ़ें

जिम और पूल दोनों में फिटनेस की क्लास

धर्मेंद्र अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर एक्सरसाइज के वीडियो शेयर करते रहते थे. एक वीडियो में वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'दोस्तों, मैंने एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी शुरू कर दी है. मुझे उम्मीद है कि आप मुझे देखकर खुश होंगे. मेरी थाइज और मसल्स को देखिए.' वीडियो में धर्मेंद्र बेहद एनर्जेटिक नजर आ रहे थे. उन्होंने यह भी बताया था कि वे वेट ट्रेनिंग और स्विमिंग दोनों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते थे, जिससे उनका शरीर एक्टिव और मजबूत बना रहता था.





वेट ट्रेनिंग को फायदेमंद मानते थे धर्मेंद्र

1. मसल्स ग्रोथ: वेट ट्रेनिंग करने से मसल्स मजबूत होती हैं और उनका साइज बढ़ता है. धर्मेंद्र खुद इसका उदाहरण थे.

2. मेटाबॉलिज्म बूस्ट: रेगुलर वर्कआउट से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे शरीर की कैलोरी तेजी से बर्न होती है और वजन कंट्रोल में रहता है.

3. हड्डियों की मजबूती: वजन उठाने से बोन डेंसिटी बढ़ती है. धर्मेंद्र कहते हैं कि उम्र बढ़ने पर भी शरीर को मजबूत रखना जरूरी है, ताकि आप एक्टिव रह सकें.

4. चोट से बचाव: वेट ट्रेनिंग न सिर्फ मसल्स बल्कि जॉइंट्स और हड्डियों को भी मजबूत बनाती है, जिससे चोट लगने की संभावना कम होती है.

5. नींद में सुधार: वर्कआउट के बाद शरीर रिलैक्स होता है, जिससे नींद बेहतर आती है और स्ट्रेस भी कम होता है.



Advertisement





क्या था धर्मेंद्र का फिटनेस मंत्र?

धर्मेंद्र का कहना था, 'फिट रहना जरूरी है. अगर आप शरीर को हिलाते-डुलाते नहीं हैं, तो ये धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है. मैं रोज कुछ न कुछ करता हूं चाहे थोड़ा वेट उठाऊं या पूल में कुछ एक्सरसाइज कर लूं.'



धर्मेंद्र का ये जोश और डेडिकेशन बताता था कि फिटनेस की कोई उम्र नहीं होती. बस जरूरत है इच्छा शक्ति और नियमितता की.

उनका यह अंदाज न सिर्फ फैंस बल्कि उनके बेटे बॉबी देओल और सनी देओल के लिए भी इंस्पिरेशन रहा है. दोनों ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि 'पापा की एनर्जी देखकर हम सब मोटिवेट होते हैं.'



धर्मेंद्र इस उम्र में भी जिस तरह खुद को फिट रख रहे थे, वह हर पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन है कि उम्र नहीं, जज्बा मायने रखता है.

---- समाप्त ----