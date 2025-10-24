Health and Fitness: खिलाते सबको हैं पर खुद क्या खाते हैं विकास खन्ना, 53 में दिखते हैं 30 के

मशहूर शेफ विकास खन्ना का जन्म भारत में हुआ था लेकिन अपनी पाक कला के लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं. वो एक मिशेलिन स्टार शेफ हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पोप फ्रांसिस जैसे लोगों को भी अपनी पाक कला से प्रभावित किया है. लेकिन उनकी पहचान केवल मिशेलिन शेफ के तौर पर ही नहीं बल्कि वो समासेवी, लेखक और फिल्म निर्माता की अपनी भूमिका के कारण भी बहुत प्रसिद्ध हैं. उन्होंने भारतीय खानपान की विरासत को विश्व स्तर पर फैलाया है.

विकास खन्ना ने किया खुलासा

शेफ विकास खन्ना ने हाल ही में अपनी फिटनेस और खान-पान की आदतों पर बात की, जहां उन्होंने बताया कि 53 साल की उम्र में भी उनकी 'अनुशासित' दिनचर्या ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है.

उन्होंने 'फॉक्स न्यूज' की नताशा वर्मा को उनके पॉडकास्ट पर बताया, 'मुझे दुबला-पतला बनाए रखने वाली चीज यह है कि मैं बेहद अनुशासित हूं. लोगों के लिए यह मानना ​​बहुत मुश्किल है कि मैं जो कुछ भी करता हूं, उसे गिनता हूं. ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक समय में एक ही काम करता हूं. इससे आपको अनुशासित रहने की आजादी मिलती है. मुझे लगता है कि मेरे लिए रिच्युअल जरूरी हैं. कसरत करने के रिच्युल, या फिर पुशअप्स या कुछ और. साथ ही अपनी डाइट का ध्यान रखना.'

शेफ ने आगे बताया कि वो शहर में हर जगह साइकिल चलाते हैं. वो कहते हैं, 'मुझे नहीं पता कि मैंने कितने सालों से मेट्रो नहीं ली है.'

खुद क्या खाते हैं विकास खन्ना

वो अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? इस सवाल पर विकास कहते हैं, 'ग्रेनोला. 2 उबले अंडे. मुझे कॉफी की लत है. मैं कॉफी पीता हूं. मेरे पास ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा कटोरा है. सब कुछ नापकर मेरे फ्रिज में रखा रहता है. अगर आप मुझे सुबह 5 बजे भी फोन करें तो मैं तुरंत नाश्ता करके घर चला जाता हूं. मैं बिना खाए घर से नहीं निकलता.'

उन्होंने कहा कि कभी-कभार रेस्टोरेंट में खाना ठीक है लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर पर खाना बनाना शरीर और दिमाग दोनों के लिए सबसे अच्छा है.

नियमित दिनचर्या आपके शरीर को कैसे लाभ पहुंचाती है.

अंग्रेजी वेबसाइट 'इंडियन एक्सप्रेस' को कंसल्टेंट डाइटीशियन गरिमा गोयल बताती हैं, 'नाश्ता आपको दिन की शुरुआत में ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रदान कर देता है जो ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं, ये शरीर को संकेत देते हैं कि ईंधन उपलब्ध है और पूरे दिन आपके मानसिक और शारीरिक प्रदर्शन (कामकाज) को अच्छा बनाए रखते हैं.'

प्रोटीन (अंडे और मेवों से मिलने वाला) मांसपेशियों की मरम्मत और तृप्ति में मदद करता है जबकि ग्रेनोला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर प्रदान करता है. गोयल ने कहा, 'हर चीज को पहले से नापने और तैयार करने की आदत से जीवन में स्थिरता आती है और सुबह नाश्ते में क्या खाना है, क्या करना है, इसका फैसला लेने का तनाव दूर रहता है.'

गोयल ने यह भी बताया कि विकास खन्ना जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे साइकिल चलाना. वो एक बेहतरीन कार्डियो है. इसे करने से मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाए रखने और जिम में समय बिताए बिना शरीर को फिट रखने में मदद मिलती है.

