scorecardresearch
 

Feedback

Strong Bones: हड्डियों से कैल्शियम चूस लेते हैं ये फूड्स, जवानी में ही चरमराने लगेंगी Bones

Strong Bones: रोजमर्रा में हम ऐसे कई फूड्स का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर के साथ ही हमारी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी वजह से कम उम्र ही आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. ऐसे में आपको इन फूड्स का सोच-समझकर ही सेवन करना चाहिए.

Advertisement
X
हड्डियों को मजबूत कैसे रखें (Photo: AI generated/Freepik)
हड्डियों को मजबूत कैसे रखें (Photo: AI generated/Freepik)

Strong Bones: हड्डियां हमारे शरीर का बेहद अहम हिस्सा होती हैं जिस पर हमारा पूरा शरीर खड़ा होता है. ये हमारे शरीर को आकार, संरचना और सहारा देती हैं. इतना ही नहीं ये हमारे अंदरूनी अंगों की रक्षा भी करती हैं. ऐसे में हमें हड्डियों की सेहत को गंभीरता से लेना चाहिए. हम डेली लाइफ में ऐसे कई काम करते हैं और चीजें खाते हैं जिनसे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. यहां हम आपको उन्हीं फूड्स और गलतियों के बारे में बता रहे हैं. 

1. बहुत ज्यादा नमक खाना अच्छा नहीं
नमक शरीर के लिए जरूरी है लेकिन एक फिक्स मात्रा तक ही. एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में 5 ग्राम यानी एक चम्मच से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए. आप जितना ज्यादा नमक खाते हैं, आपके शरीर से उतना ही ज्यादा कैल्शियम बाहर निकलता है. इससे आपकी हड्डियों के लिए पर्याप्त कैल्शियम नहीं बचता और वो कमजोर होने लगती हैं.

दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब खाने में नमक के साथ ही हम बाहर के फूड्स जैसे स्नैक्स, बिस्किट और चिप्स के जरिए भी सॉल्ट इनटेक करते हैं जिससे हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा नमक चला जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है. इसलिए आपको अपने नमक के सेवन पर लिमिट लगाने की जरूरत है.

सम्बंधित ख़बरें

Damage liver and cup of tea with biscuits
लिवर के लिए ज्यादा चाय खतरनाक, चुपचाप बढ़ा सकती है Fatty Liver का रिस्क 
Nita ambani Looks
Nita Ambani Looks: कीमती ठाठ-बाट ही नहीं सादगी में भी रॉयल लगती हैं नीता अंबानी, PHOTOS 
खाने की चीजें जिन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए (Photo- AI generated)
गलती से भी फ्रिज में न रखें ये 6 फूड्स, बिगड़ जाएगा खाने का स्वाद 
shloka and ambani family halloween look
काला गाउन और हाथ में गुलाब... श्लोका अंबानी का हैलोवीन में ग्लैमरस अवतार 
man with headache
सेहतमंद इंसान को भी आ सकता है स्ट्रोक, सेफ रहना है तो ये कारण जान लें 

2. चीनी हड्डियों के लिए भी खतरनाक

अमेरिका का मेडिकल एजेंसी क्लीवलैंड क्लीनिक की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी से भरपूर फूड्स सूजन और इंसुलिन को बढ़ाते हैं. अगर इंसुलिन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इससे लो ब्लड प्रेशर (हाइपोग्लाइसीमिया) हो सकता है. ये फूड्स शरीर से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों को निकालकर उनकी कमी पैदा करते हैं. इसलिए चीनी और मीठे पेय पदार्थों से बचें. 

Advertisement

3. कोल्ड ड्रिंक्स
कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन भी आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि इस पर और शोध की जरूरत है लेकिन कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि इनमें चीनी और कैफीन और कई ऐसे तत्व होते हैं जो हड्डियों से कैल्शियम को कम करते हैं.

4. आलसी लाइफस्टाइल भी हानिकारक
अपने पसंदीदा शो का आनंद लेना ठीक है. लेकिन सोफे पर बैठे-बैठे स्क्रीन के सामने घंटों बिताना बहुत अच्छा नहीं है. जब आपको आराम करने की आदत हो जाती है तो आप जरूरत के हिसाब से हिलते-डुलते नहीं हैं जिससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. कसरत और फिजिकल एक्टिविटी उन्हें मजबूत बनाती है. इसलिए रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement