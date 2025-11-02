Strong Bones: हड्डियों से कैल्शियम चूस लेते हैं ये फूड्स, जवानी में ही चरमराने लगेंगी Bones

Strong Bones: हड्डियां हमारे शरीर का बेहद अहम हिस्सा होती हैं जिस पर हमारा पूरा शरीर खड़ा होता है. ये हमारे शरीर को आकार, संरचना और सहारा देती हैं. इतना ही नहीं ये हमारे अंदरूनी अंगों की रक्षा भी करती हैं. ऐसे में हमें हड्डियों की सेहत को गंभीरता से लेना चाहिए. हम डेली लाइफ में ऐसे कई काम करते हैं और चीजें खाते हैं जिनसे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. यहां हम आपको उन्हीं फूड्स और गलतियों के बारे में बता रहे हैं.

1. बहुत ज्यादा नमक खाना अच्छा नहीं

नमक शरीर के लिए जरूरी है लेकिन एक फिक्स मात्रा तक ही. एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में 5 ग्राम यानी एक चम्मच से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए. आप जितना ज्यादा नमक खाते हैं, आपके शरीर से उतना ही ज्यादा कैल्शियम बाहर निकलता है. इससे आपकी हड्डियों के लिए पर्याप्त कैल्शियम नहीं बचता और वो कमजोर होने लगती हैं.

दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब खाने में नमक के साथ ही हम बाहर के फूड्स जैसे स्नैक्स, बिस्किट और चिप्स के जरिए भी सॉल्ट इनटेक करते हैं जिससे हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा नमक चला जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है. इसलिए आपको अपने नमक के सेवन पर लिमिट लगाने की जरूरत है.

2. चीनी हड्डियों के लिए भी खतरनाक

अमेरिका का मेडिकल एजेंसी क्लीवलैंड क्लीनिक की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी से भरपूर फूड्स सूजन और इंसुलिन को बढ़ाते हैं. अगर इंसुलिन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इससे लो ब्लड प्रेशर (हाइपोग्लाइसीमिया) हो सकता है. ये फूड्स शरीर से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों को निकालकर उनकी कमी पैदा करते हैं. इसलिए चीनी और मीठे पेय पदार्थों से बचें.

3. कोल्ड ड्रिंक्स

कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन भी आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि इस पर और शोध की जरूरत है लेकिन कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि इनमें चीनी और कैफीन और कई ऐसे तत्व होते हैं जो हड्डियों से कैल्शियम को कम करते हैं.

4. आलसी लाइफस्टाइल भी हानिकारक

अपने पसंदीदा शो का आनंद लेना ठीक है. लेकिन सोफे पर बैठे-बैठे स्क्रीन के सामने घंटों बिताना बहुत अच्छा नहीं है. जब आपको आराम करने की आदत हो जाती है तो आप जरूरत के हिसाब से हिलते-डुलते नहीं हैं जिससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. कसरत और फिजिकल एक्टिविटी उन्हें मजबूत बनाती है. इसलिए रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें.

