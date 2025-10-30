scorecardresearch
 

Health and Fitness: वजन घटाने के लिए जिम क्यों? रोज पिएं भाग्यश्री की बताई ये फैट कटर ड्रिंक... पतली होगी कमर

Health and Fitness of Bhagyashree: भाग्यश्री अक्सर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर खाने-पीने और फिटनेस के टिप्स शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि कैसे साधारण कॉफी को आप एक पावर ड्रिंक में बदल सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं.

भाग्यश्री ने बताई वजन घटाने वाली ड्रिंक (Photo: AI generated)
Health and Fitness of Bhagyashree: दिवाली और छठ जैसे त्योहार का खुमार अब लोगों के सिर से उतर गया है और लोग अपने रूटीन में वापस लौट आए हैं लेकिन त्योहारों में की गई मौज-मस्ती और खानपान का हमारे शरीर पर भी असर पड़ा है और कई लोगों का वजन भी बढ़ गया है. ऐसे में सलमान खान की हीरोइन रहीं भाग्यश्री ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक हेल्थ एडवाइस दी है.

भाग्यश्री ने बताई पावर कॉफी

भाग्यश्री अक्सर खाने-पीने और फिटनेस के टिप्स शेयर करती हैं. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम सीरीज 'ट्यूसडे टिप विद बी' में एक ऐसी ड्रिंक के बारे में बताया जिसे लेकर उनका दावा है कि यह दिवाली की मौज-मस्ती से निपटने में आपकी काफी मदद कर सकती है. उन्होंने बताया कि सुबह सबसे पहले खाली पेट बुलेटप्रूफ कॉफी का सेवन करना बहुत अच्छा है.

रोज सुबह पीती हैं बुलेट कॉफी

भाग्यश्री ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया, 'दिवाली की खुशियां इतनी हो जाती हैं कि कभी-कभी उसका असर पेट पर आ जाता है और पेट की अंतड़ियों को साफ करने के लिए एक बुलेट प्रूफ तरीका है बुलेट प्रूफ कॉफी. इसे पीने के फायदे हैं पहला. एनर्जी आना दूसरा गट हेल्थ अच्छी रहना तीसरा मेंटल हेल्थ और मेमोरी बूस्ट होना.एनर्जी लेवल बेहतर होना और पांचवां संतुष्टि और वजन कम होना.'

'इतना ही नहीं उन्होंने इसे बनाने का भी तरीका बताया, एक चम्मच कॉफी में मिलाएं एक चम्मच शुद्ध देसी घी और फिर गर्म पानी. आपकी बुलेट प्रूफ कॉफी तैयार है. तो आप भी मेरी तरह अपना दिन शुरू कीजिए.'

बुलेटप्रूफ कॉफी क्या है

बुलेटप्रूफ कॉफी एक गाढ़ी हाई फैट वाली कॉफी है. इसे आमतौर पर बिना नमक वाले, देसी घी और एमसीटी (मीडियम-चेन ट्राइग्लिसराइड) तेल को मिलाकर बनाया जाता है. इस लोकप्रिय ड्रिंक के कई स्वास्थ्य लाभ बताए जाते हैं और हाल के दिनों में इसकी लोकप्रियता आसमान छू रही है.

इस कॉफी के फायदे

बुलेटप्रूफ कॉफी में फैट की मात्रा ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है. यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करा सकती है और आपकी भूख को कम कर सकती है जो वजन घटाने में काफी मददगार होता है. इससे आप बार-बार खाने से बचते हैं. 

कॉफी में मौजूद कैफीन एनर्जी बढ़ाता है. जब इसे धीमी गति से पचने वाले फैट जैसे घी के साथ मिलाया जाता है तो आपको अधिक स्टेबल एनर्जी मिलती है. 

कॉफी में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं. शुद्ध देसी घी में कुछ ओमेगा-3 और विटामिन होते हैं और एमसीटी ऑयल बाकी फैट्स की तुलना में ज्यादा आसानी से इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं.

अगर आप लो कार्ब्स वाली डाइट ले रहे हैं और ऐसी चीज की तलाश में हैं जो आपको सुबह में एनर्जेटिक और सैटिसफाई रखे तो यह कॉफी एक अच्छा विकल्प हो सकती है.

---- समाप्त ----
