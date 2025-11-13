scorecardresearch
 

Spinach For Hair Growth: बालों की ग्रोथ के लिए सुपरफूड है पालक, जानें इस्तेमाल के बेहतरीन तरीके

पालक खाने से शरीर में आयरन की कमी दूर होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पालक हमारे बालों के लिए भी बेस्ट है. पालक में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो लंबे और घने बालों के लिए जरूरी होते हैं. चलिए जानते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए पालक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए.

पालक को आयरन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. (Photo: ITG)
How to use Spinach For Hair Growth: सर्दियों के मौसम में पालक हर घर की थाली में दिखाई देने लगता है. हरी पत्तेदार सब्जियों में शामिल पालक न सिर्फ शरीर को एनर्जी देता है, बल्कि बालों की सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें मौजूद आयरन, विटामिन A, C, K और फोलेट जैसे पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और स्कैल्प को अंदर से पोषण देते हैं.

अगर आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं या नेचुरल तरीके से हेयर ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो पालक आपके लिए एक सस्ता और असरदार उपाय है. इसे आप दो तरीके से इस्तेमाल करके कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस कर सकते हैं. 

बालों के लिए क्यों फायदेमंद है पालक

पालक में मौजूद आयरन और फोलेट बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाते हैं, जिससे हेयर फॉल कम होता है और नए बाल उगने में मदद मिलती है. वहीं, विटामिन A और C स्कैल्प में सीबम के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जो बालों को मॉइस्चराइज रखता है और ड्राईनेस से बचाता है. पालक में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं, जिससे बालों का समय से पहले सफेद होना भी कम हो सकता है. 

कैसे करें पालक का इस्तेमाल

पालक को आप दो तरीकों से हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

पालक हेयर मास्क

  •  एक मुट्ठी ताजा पालक की पत्तियां लें और उन्हें ग्राइंडर में पीस लें.

  •  इसमें 1 चम्मच नारियल तेल या ऑलिव ऑयल मिलाएं.

  •  इस पेस्ट को स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं और 30 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो लें.

  •  यह मास्क स्कैल्प को डीप पोषण देता है और बालों को सॉफ्ट बनाने में काम आता है.

खाली पेट पिएं पालक का जूस

  • अगर आप अंदर से बालों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो रोज सुबह खाली पेट पालक का जूस पीना शुरू करें.

  • इसमें थोड़ी सी नींबू की कुछ बूंदें मिलाएं ताकि आयरन बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब हो सके.

  • यह जूस शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और हेयर ग्रोथ को नेचुरल तरीके से बढ़ाने में मदद करता है.

किन बातों का रखें खास ध्यान

हालांकि बहुत ज्यादा पालक का सेवन करने से शरीर में ऑक्सालिक एसिड बढ़ सकता है, जिससे कैल्शियम का अवशोषण रुक सकता है,इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही लें. इसके अलावा स्कैल्प पर लगाने से पहले इसका पैच टेस्ट जरूर करें ताकि किसी तरह की एलर्जी न हो. 

