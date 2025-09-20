scorecardresearch
 

'Four more shots please' एक्ट्रेस बानी नाश्ते में पीती हैं पाया सूप, जानें इसके फायदे

अमेजन की सीरीज 'फोर मोर शॉट्स, प्लीज' में जिम ट्रेनर उमंग का किरदार निभाने वाली फिटनेस प्रेमी वीजे बानी जे असल में भी फिटनेस फ्रीक हैं. वो अपने शरीर और स्किन को हेल्दी रखने के लिए नाश्ते में हड्डियों का सूप पीती हैं. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बोन ब्रॉथ के फायदों की जानकारी जरूर होनी चाहिए.

बानी जे ने बताए बोन ब्रॉथ के फायदे (Photo: Instagram@banji j/AI generated)
अमेजॉन की सीरीज 'फोर मोर शॉट्स, प्लीज' में जिम ट्रेनर उमंग का किरदार निभाने वाली वीजे बानी जे ने बताया है कि वो अपने खानपान का किस तरह से ख्याल रखती हैं और नाश्ते में वो बोन ब्रॉथ यानी हड्डियों का सूप लेना पसंद करती हैं. बोन ब्रॉथ को पाया सूप कहा जाता है.

अंग्रेजी वेबसाइट 'इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, उन्होंने हाल ही में अपने ब्रेकफास्ट की पसंद के बारे में साइरस ब्रोआचा से बातचीत में बताया, ' मैं बोन ब्रॉथ पीती हूं. मैं इसे घर पर बनाती हूं. मैं हर सुबह इसे ब्रेकफास्ट में पीती हूं. यह स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है.'

बोन ब्रॉथ असल में क्या है?

बोन ब्रॉथ जानवरों की हड्डियों को उबालकर बनाया गया पोषक तत्वों से भरपूर एक तरह का सूप है. ला फेम की न्यूट्रिशनिस्ट राशि चहल ने इस बारे में कहा, 'इससे कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं जैसे बेहतर पाचन, मजबूत हड्डियों, हेल्दी स्किन और बाल. नाश्ते में बोन ब्रथ पीने से कई फायदे मिल सकते हैं लेकिन इसे रोजाना पीने की आदत बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.'

बोन ब्रॉथ में होते हैं ये पोषक तत्व 
कोलेजन: बोन ब्रॉथ कोलेजन का एक बेहतरीन स्रोत होता है जो जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, त्वचा की इलास्टिसिटी बढ़ाता है और बालों और नाखूनों को मजबूत करता है.

बोन ब्रॉथ में मौजूद जिलेटिन प्रोलाइन और ग्लाइसिन जैसे अमीनो एसिड में बदल जाता है जो पाचन, सूजन कम करने और टिश्यू की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

मिनरल्स: बोन ब्रॉथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और मांसपेशियों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

पाचन के स्वास्थ्य को देता है बढ़ावा
चहल ने कहा, बोन ब्रॉथ में मौजूद जिलेटिन आपके आंत की परत को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकता है जिससे यह लीकी गट सिंड्रोम जैसी पाचन समस्याओं वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है. बोन ब्रॉथ में पाया जाने वाला अमीनो एसिड ग्लाइसिन शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन में सहायक होता है.

जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद
चहल के अनुसार, बोन ब्रॉथ में मौजूद कोलेजन जोड़ों के दर्द, अकड़न और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है जो इसे गठिया जैसी परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है.

त्वचा को बेहतर बनाने में मददगार
त्वचा को मुलायम और लचीला बनाए रखने के लिए कोलेजन बहुत जरूरी है. ऐसे में बोन ब्रॉथ में काफी कोलेजन पाया जाचा है. नियमित रूप से बोन ब्रथ पीने से समय के साथ झुर्रियां कम होने लगती हैं और आपकी त्वचा जवान बनी रहती है.

हाइड्रेशन भी देता है बोन ब्रॉथ
बोन ब्रथ न केवल एक सुकून देने वाली ड्रिंक है बल्कि यह हाइड्रेटेड रहने का भी एक अच्छा तरीका है. इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटैशियम शरीर में तरल पदार्थ की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं इसलिए अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपके लिए यह एक पोषक तत्वों वाली अच्छी ड्रिंक हो सकती है.

ध्यान रखें ये बातें

बोन ब्रॉथ में कैलोरी कम होती है लेकिन यह अपने आप में एक कंप्लीट डाइट नहीं है. इसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट नहीं होते और इसमें प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता. अगर आप इसे नाश्ते में ले रहे हैं तो इसके साथ अंडे, एवोकैडो, सब्जियों या साबुत अनाज के टोस्ट जैसे बाकी खाद्य पदार्थों को भी नाश्ते में शामिल करें ताकि आपको संतुलित भोजन मिले.

बाजार में मिलने वाले बोन ब्रॉथ में सोडियम की मात्रा काफी अधिक हो सकती है जो हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग के रिस्क से जूझ रहे लोगों के लिए ठीक नहीं है. इसलिए घर में खुद बोन ब्रॉथ बनाएं ताकि आप उसमें नमक की मात्रा पर कंट्रोल कर सकें या फिर कम सोडियम वाले प्रॉडक्ट को ही चुनें.

सावधान, इसमें हो सकता है हेवी मेटल्स का खतरा

कुछ जानवरों की हड्डियों में खासकर बड़े जानवरों की हड्डियों में सीसा जैसे भारी धातुओं के अंश हो सकते हैं. इसलिए यह तय करना जरूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी वाले मीट प्रॉडक्ट्स की ही हड्डियों का इस्तेमाल करें. 

