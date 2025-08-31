सुबह की कॉफी में मिलाएं थोड़ा सा कोको पाउडर, मिलेंगे कई बेनेफिट्स

कॉफी एक ऐसी ड्रिंक है जिसका सेवन लोग दिन की शुरुआत से लेकर शाम की थकान को भगाने के लिए करते हैं. कॉफी में कैफीन होता है जो एक आपके दिमाग को सक्रिय करता है. कॉफी से आपकी एनर्जी बढ़ती है और थकान भी कम महसूस होती है. लेकिन अगर आप अपनी कॉफी में एक चम्मच शुद्ध कोको मिलाते हैं तो इससे ना सिर्फ उसका स्वाद बढ़ जाता है बल्कि कॉफी और कोको दोनों में मौजूद कैफीन और फ्लेवोनोइड्स आपके फोकस, मूड, एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं. लेकिन आपको इस दौरान एक चीन का ध्यान रखना है कि आप ना ही ज्यादा मात्रा में कॉफी पिएं और ना ही ज्यादा मात्रा में कोको पाउडर मिलाएं.

एंटी एजिंग में मददगार

कोको उन खाद्य पदार्थों में से एक है जिनमें फ्लेवोनोल्स के रूप में प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो ऑक्सिडेटिव तनाव से लड़ते हैं और समय से पहले आने वाले बुढ़ापे, सूजन और मेंटल हेल्थ को रोकते हैं. इससे आपकी स्किन लंबे समय तक जवान दिखती है. साथ ही आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है.

फोकस बढ़ाती है ये ड्रिंक

कॉफी में मौजूज कैफीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को तेजी से उत्तेजित करता है, वहीं कोको में थियोब्रोमाइन होता है जो समान लेकिन लंबे समय तक चलने वाला कंपाउंडस है. ये दोनों मिलकर आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने और फोकस करने में मदद करते हैं.

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

कॉफी में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो ऑक्सिडेटिव तनाव और सूजन से लड़ते हैं जिससे आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है. वहीं, कोको पाउडर में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स आपके दिल की सेहत कई फायदे पहुंचा सकते हैं. ये फ्लेवेनॉल्स नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं जो ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है जिससे हृदय पर बोझ कम होता है.

