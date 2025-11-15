Liver Health: लिवर के लिए खाएं ये फूड्स और 4 चीजों से बनाएं दूरी, नहीं होगा Fatty Liver

Liver Health: लिवर हमारे शरीर के उन अंगों में एक है जिसके ऊपर पूरे शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है. लिवर खून को साफ करता है, टॉक्सिंस को बाहर निकालता है और भोजन को पचाने में मदद के लिए पित्त का उत्पादन करता है. लिवर को स्वस्थ रखकर आप पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं.

लिवर को दुरुस्त रखने के लिए संतुलित और फाइबर से भरपूर डाइट लेनी चाहिए जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों. इसके साथ तला हुआ, मीठा और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने से बचना चाहिए. नियमित एक्सरसाइज और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. तनाव से भी दूर रहना चाहिए. यहां हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ और ड्रिंक्स की जानकारी दे रहे हैं जो लिवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं.

सब्जियां हैं बेहद फायदेमंद

पालक, केल, ब्रोकली, गाजर और टमाटर जैसी स्टार्च रहित सब्जियां लिवर को हेल्दी रखने में मदद करती हैं और फैटी लिवर के रिस्क को घटाती हैं.

रोज खाएं फल

बेरी, सेब, खट्टे फल और अनाज जैसे सभी फल लिवर की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं.

साबुत अनाज

ब्राउन राइस, ओटमील, गेहूं की ब्रेड और क्विनोआ का सेवन भी लिवर के लिए अच्छा होता है.

लीन प्रोटीन

मछली (जैसे सैल्मन और टूना), चिकन और टोफू का सेवन लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है.

फलियां

बीन्स, दाल और छोले प्लांट बेस्ट प्रोटीन और फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं जो लिवर के लिए फायदेमंद होते हैं.

मेवे और बीज

बादाम, अखरोट, चिया बीज और अलसी के बीज का सेवन फैटी लिवर के खतरे को दूर करने में मदद करता है.

हेल्दी फैट्स

खाना पकाने और ड्रेसिंग के लिए जैतून का तेल, एवोकाडो तेल और अंगूर के बीज का तेल का इस्तेमाल कर आप अपने लिवर को सुरक्षित रख सकते हैं. हालांकि इनका भी आपको सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए.

ड्रिंक्स

कॉफी पीना आपके लिवर के लिए बहुत लाभदायक होती है क्योंकि यह सूजन को कम करती है और इस अहम अंग से डैमेज कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है. साथ ही यह लिवर से फैट को भी हटाती है.

