Almonds for Health and Weight loss: 30 दिन तक खाएं भीगे बादाम, शरीर में आएंगे ये चौंकाने वाले बदलाव

Health and Fitness: बादाम सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक महीने तक लगातार भीगे बादाम खाने से आपके शरीर में क्या बदलाव आ सकते हैं.

बादाम खाने के फायदे (Photo: AI generated)
Health and Fitness: बादाम को अपने गुणों के कारण सुपरफूड कहा जाता है. इसमें विटामिन ई, फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटैशियम, जिंक, कॉपर और आयरन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर बादाम दिल की सेहत, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं. 

लेकिन जब इन्हें रात भर भिगोकर खाया जाता है तो इनके स्वास्थ्य लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं. एक महीने तक लगातार इस आसान आदत को अपनाने से आपके शरीर और दिमाग में कई हैरान करने वाले बदलाव आ सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोजाना भीगे हुए बादाम खाते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर होगा.

1. पाचन तंत्र में सुधार 
बादाम खाने से पाचन तेज होता है लेकिन अगर आप उन्हें भिगोकर खाते हैं तो आपका शरीर बादाम के पोषक तत्वों को ज्यादा आसानी और अच्छी तरह अवशोषित करता है. बादाम के छिलके को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है. इसलिए भिगोकर खाने से ये आसानी से पच जाता है. 

बादाम के छिलके में टैनिन नामक तत्व होता है. भिगोने की प्रक्रिया इस हटा देती है और लाइपेस जैसे पाचन एंजाइमों को सक्रिय करती है जिससे बादाम आसानी से पच जाते हैं. इससे पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याएं भी कम होती हैं.

2. हार्ट के लिए फायदेमंद

ब्रिटेन की हेल्थ वेबसाइट 'मेडिकल न्यूज टुडे' ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया, बादाम में विटामिन ई होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है. यह धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण बनने वाली ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने में मदद कर सकता है.

इस रिपोर्ट में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (एएचए) के हवाले से भी बताया गया कि बादाम में अनसैचुरेचेड फैट होता है जिसका सीमित मात्रा में सेवल बैड कोलेस्ट्रॉल में सुधार कर सकता है.

इसमें 2018 की एक रिव्यू रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया जिसमें रिसर्चर्स ने बताया कि बादाम में मौजूद पोषक तत्व हाई डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने या बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. इसलिए इस दौरान रिसर्च टीम ने हृदय की सुरक्षा के लिए रोजाना बादाम खाने की सलाह दी.

3. पोषण का अवशोषण होता है बेहतर 
भिगोने से बादाम में मौजूद पोषक तत्वों की जैवउपलब्धता बढ़ जाती है. भिगोए बादाम में मौजूद विटामिन ई, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व शरीर द्वारा बेहतर ढंग से अवशोषित होते हैं. एक महीने में आपके शरीर को इन आवश्यक पोषक तत्वों का भरपूर फायदा मिलेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ में सुधार होगा.

4. वजन घटाना और ऊर्जा बढ़ाना
बादाम में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का अच्छा संतुलन होता है. रोज सुबह भीगे बादाम खाने से आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होगा. यह आपको बेहवजह की स्नैकिंग से बचाएगा जिससे वन घटाने या उसे नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. साथ ही ये दिन भर के लिए स्थिर ऊर्जा भी प्रदान करते हैं.

5. दिमाग की सेहत के लिए वरदान 
बादाम को ब्रेन फूड यूं ही नहीं कहा जाता है. इसमें मौजूद राइबोफ्लेविन और एल-कार्निटाइन दिमाग के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं. रोजाना भीगे बादाम खाने से आपकी याददाश्त और एकाग्रता (फोकस) में सुधार हो सकता है. 

6. त्वचा और बालों का स्वास्थ्य बढ़ेगा

इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बादाम में विटामिन ई जैसे कई एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो शरीर में ऑक्सिडेटिव डैमेज को रोकने में मदद करते हैं. फ्री रैडिकल्स एजिंग को तेज करने और कई क्रॉनिक बीमारियों का रिस्क बढ़ाते हैं. आप एक महीना बादाम खाएं और फिर देखें कि एक महीने के अंदर आपकी त्वचा अधिक चमकदार और मुलायम दिखने लगेगी. विटामिन ई त्वचा को नमी देता है और समय से पहले बुढ़ापे के लक्षणों को रोकने में मदद करता है. आपके बाल भी मजबूत और स्वस्थ महसूस हो सकते हैं.

